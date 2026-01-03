大專棒球聯賽／輔大擊敗台東大學 潘書緯攻守佳增信心

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天以9比4擊敗台東大學，游擊手潘書緯單場2安2打點，9局上策動雙殺守備、瓦解對手攻勢。總教練林敬民說，「那球可以替他增添信心。」

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天與台東大學交手。兩隊攻勢往來，輔大1局下潘書緯安打先馳得點，靠接連四壞保送再擠回1分；3局下再抓準對方投手控球狀況，單局選到3次四死球保送，攻下2分。

輔大4局下靠著高飛犧牲打，跑回第5分；6局下靠著保送、失誤、滾地球、蔡承晉二壘打再添2分；8局下再攻2分，拉開領先差距。輔大團隊雖僅有7支安打，但對手送上14次四死球保送，輔大攻勢有效串聯，拿下勝利。

大一潘書緯先發守游擊、扛4棒，攻守有表現，1局下敲出帶有打點的安打，6局滾地球再替球隊送回分數，8局敲出個人單場第2安，單場2安2打點、為勝利打點。

守備方面，9局上台東大學首名打者遭觸身球保送，下一棒打者敲出游擊方向滾地球，潘書緯美技擋下接球拋二壘，策動雙殺、瓦解對手攻勢。

輔大總教練林敬民表示，平時訓練特別提醒，遇到不規則彈跳、靠近身體的反彈球該怎麼處理，這算是反射動作；而潘書緯過往在守備方面，常出現接到球轉傳不太到位，預賽就遇過類似狀況，相信今天完成這個守備，會幫助他提升信心。

林敬民說，潘書緯守備還有地方需要加強，但可以扛起中心棒次，打擊方面能力獲得肯定，無論是作戰、還是攻擊，都有穩定表現，是球隊倚賴的打線力。