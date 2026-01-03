大專棒球聯賽／林秉澤開轟 心態爆發力守備能力都提升

國體大一野手林秉澤今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟；林秉澤自評升上大學心態成長，爆發力也變更好，二壘守備方面，觀察佈陣和預判能力都有提升。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與南華大學交手，國體大一野手林秉澤先發守二壘、打2棒；林秉澤3局上敲出陽春砲，5局上選到四壞保送，9局也有適時安打幫助球隊添分，單場2安2打點，但球隊終場以5比6吞敗。

林秉澤首度在正規球場（嘉義市立棒球場）開轟，也是升上大學後首轟，他表示打出去還不確定有沒有機會過牆，所以仍是全力跑壘。

林秉澤自評升上大學後心態進步多，教練也都會提醒，攻擊的時機點和策略，力量上有提升，體能教練協助讓爆發力更好，但他自認不是長打型的球員，把球打強、打平，讓安打穩定輸出。

林秉澤就讀壽山高中時期，曾被教練評價是「吳復連的翻版」，很會玩球；林秉澤表示，會獲得這樣的評價應該是守備能力被看到，最有信心的還是二壘守備。

林秉澤表示，升上大學後在守備上也有進步，包括佈陣、觀察打者的動作、球的預判都有變更好，也希望大學階段可以讓身體素質變更好，能更從容的面對場上的狀況。