中央社／ 嘉義3日電
國體大一野手林秉澤3日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟，自評升上大學心態成長，爆發力也變更好。 中央社
國體大一野手林秉澤今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟；林秉澤自評升上大學心態成長，爆發力也變更好，二壘守備方面，觀察佈陣和預判能力都有提升。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與南華大學交手，國體大一野手林秉澤先發守二壘、打2棒；林秉澤3局上敲出陽春砲，5局上選到四壞保送，9局也有適時安打幫助球隊添分，單場2安2打點，但球隊終場以5比6吞敗。

林秉澤首度在正規球場（嘉義市立棒球場）開轟，也是升上大學後首轟，他表示打出去還不確定有沒有機會過牆，所以仍是全力跑壘。

林秉澤自評升上大學後心態進步多，教練也都會提醒，攻擊的時機點和策略，力量上有提升，體能教練協助讓爆發力更好，但他自認不是長打型的球員，把球打強、打平，讓安打穩定輸出。

林秉澤就讀壽山高中時期，曾被教練評價是「吳復連的翻版」，很會玩球；林秉澤表示，會獲得這樣的評價應該是守備能力被看到，最有信心的還是二壘守備。

林秉澤表示，升上大學後在守備上也有進步，包括佈陣、觀察打者的動作、球的預判都有變更好，也希望大學階段可以讓身體素質變更好，能更從容的面對場上的狀況。

棒球 吳復連

相關新聞

中職／林威助坐鎮悍將重訓營起跑 林哲瑄首度教練身分投入春訓

富邦悍將隊重訓營今天在嘉義稻江基地起跑，副領隊林威助現場坐鎮，林哲瑄首度以教練身分展開春訓，協助年輕悍將備戰「富邦十年」...

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

大專棒球聯賽／林秉澤開轟 心態爆發力守備能力都提升

國體大一野手林秉澤今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟；林秉澤自評升上大學心態成長，爆發力也變更好，...

大專棒球聯賽／賴冠廷滿壘穩守 蔡仲南盼傳授指叉球

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學投手賴冠廷後援登板化解滿壘危機，投5局1責失分率隊以6比5擊敗國立體大。賴冠廷...

大專棒球聯賽／南華要破對戰全輸魔咒 首戰勝國體

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽南華大學要突破魔咒，預賽與其他7支晉級球隊交手全敗，今天複賽首戰與國立體大交手，靠著王浩...

