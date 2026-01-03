快訊

中央社／ 嘉義3日電
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學大一投手賴冠廷（圖）3日後援登板，化解滿壘危機，投5局1責失分，率隊以6比5擊敗國立體大。 中央社
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學大一投手賴冠廷（圖）3日後援登板，化解滿壘危機，投5局1責失分，率隊以6比5擊敗國立體大。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學投手賴冠廷後援登板化解滿壘危機，投5局1責失分率隊以6比5擊敗國立體大。賴冠廷強心臟，總教練蔡仲南盼傳授指叉球、未來朝先發養成。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在嘉義市立棒球場舉行，南華大學今天與國立體育大學交手。5局上國立體大靠著滿壘保送擠回1分，將比數追至3比6；南華換上大一投手賴冠廷登板，守住危機不再失分。

賴冠廷總計用76球投5局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分（1分責失分），幫助球隊守住勝利，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

南華總教練蔡仲南表示，賴冠廷在預賽階段就負擔蠻多投球工作，是球隊倚重的投手戰力，特色是變化球系列都可有效壓制打者、製造速差。

蔡仲南表示，賴冠廷雖然才大一，但面對大場面不會怕，變速、伸卡球投得不錯，有想要教他投指叉球，但目前還在大專聯賽比賽過程中、不好調整；賴冠廷具備好的續航力和控球，均速如果可以再提升會更好，未來希望朝先發養成。

賴冠廷面對滿壘危機，直言不緊張、很興奮，想要幫助球隊守下來，最有自信的球種就是變速和伸卡球。他也透露，過去也有投指叉球，只是比較少用，總教練教的指叉球有嘗試丟，但目前還沒辦法掌握得很好。

賴冠廷目前直球最快球速約143公里，他表示，想要再提升球速，也有為此做額外的訓練、加強重量。

相關新聞

中職／林威助坐鎮悍將重訓營起跑 林哲瑄首度教練身分投入春訓

富邦悍將隊重訓營今天在嘉義稻江基地起跑，副領隊林威助現場坐鎮，林哲瑄首度以教練身分展開春訓，協助年輕悍將備戰「富邦十年」...

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

大專棒球聯賽／林秉澤開轟 心態爆發力守備能力都提升

國體大一野手林秉澤今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽敲出陽春砲、為大學首轟；林秉澤自評升上大學心態成長，爆發力也變更好，...

大專棒球聯賽／賴冠廷滿壘穩守 蔡仲南盼傳授指叉球

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學投手賴冠廷後援登板化解滿壘危機，投5局1責失分率隊以6比5擊敗國立體大。賴冠廷...

大專棒球聯賽／南華要破對戰全輸魔咒 首戰勝國體

大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽南華大學要突破魔咒，預賽與其他7支晉級球隊交手全敗，今天複賽首戰與國立體大交手，靠著王浩...

