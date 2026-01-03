大專棒球聯賽／南華要破對戰全輸魔咒 首戰勝國體
大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽南華大學要突破魔咒，預賽與其他7支晉級球隊交手全敗，今天複賽首戰與國立體大交手，靠著王浩然3安2打點，終場以6比5搶下複賽首勝。
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在嘉義市立棒球場開打，南華大學今天與國立體大交手，3局上打完南華2分落後，3局下王浩然率先敲出二壘安打，靠著野手選擇、接連安打、高飛犧牲打攻下3分、超前比數。
南華4局下靠著保送、犧牲觸擊、王浩然補上二壘打，再添2分保險分，兩隊5局各拿1分，國體7、9局都有分數進帳，但攻勢沒能延續，南華搶下複賽首勝。
王浩然今天首局敲出內野安打，3、4局都敲出二壘打，5局選到四壞保送上壘，單場3安2打點好表現；南華總教練蔡仲南表示，王浩然從預賽階段表現就很穩定，也有看到持續成長，更知道怎麼打球、做好設定。
南華預賽與國立體大交手以5比6吞敗，今天報了預賽之仇，蔡仲南表示，要繼續努力，複賽晉級的隊伍，預賽對戰全敗，也有鼓勵球員，不需要害怕，預賽都輸過了，希望今天的勝利可以拐氣、突破魔咒。
