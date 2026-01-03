中職／雄鷹洪瑋漢轉任球探歷練 用不同角度看棒球

30歲野手洪瑋漢今年季後沒被放入台鋼雄鷹隊60人保留名單中，昨天開始出現在大專棒球聯賽觀賽，雄鷹隊領隊劉東洋證實，洪瑋漢將轉任球探歷練，盼他能用不同的角度看棒球。

洪瑋漢在2019年選秀被味全龍隊指名，2022年季後擴編選秀被台鋼雄鷹隊挑走，洪瑋漢目前為止一軍最多出賽場次為2024年43場，今年整季在二軍出賽，一軍生涯累積97場出賽，共139打數敲出24支安打，打擊率1成73。

今年季後洪瑋漢沒有被放入雄鷹隊60人保留名單中，先前有消息提到，雄鷹隊將簽回洪瑋漢。洪瑋漢昨天現身嘉義市立棒球場，觀看大專棒球聯賽複賽賽程，領隊劉東洋今天接受中央社記者訪問證實，洪瑋漢與原任教練的葉詠捷新球季將轉任球探。

劉東洋表示，洪瑋漢是很認真的選手，但考量到出賽空間，原本也有讓他轉任教練的規劃，但評估什麼樣的方式對他個人和球隊最有幫助，最後決定先讓洪瑋漢擔任球探歷練，用不同的角度看棒球。