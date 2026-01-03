快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

中職／雄鷹洪瑋漢轉任球探歷練 用不同角度看棒球

中央社／ 嘉義3日電
洪瑋漢。 中央社
洪瑋漢。 中央社

30歲野手洪瑋漢今年季後沒被放入台鋼雄鷹隊60人保留名單中，昨天開始出現在大專棒球聯賽觀賽，雄鷹隊領隊劉東洋證實，洪瑋漢將轉任球探歷練，盼他能用不同的角度看棒球。

洪瑋漢在2019年選秀被味全龍隊指名，2022年季後擴編選秀被台鋼雄鷹隊挑走，洪瑋漢目前為止一軍最多出賽場次為2024年43場，今年整季在二軍出賽，一軍生涯累積97場出賽，共139打數敲出24支安打，打擊率1成73。

今年季後洪瑋漢沒有被放入雄鷹隊60人保留名單中，先前有消息提到，雄鷹隊將簽回洪瑋漢。洪瑋漢昨天現身嘉義市立棒球場，觀看大專棒球聯賽複賽賽程，領隊劉東洋今天接受中央社記者訪問證實，洪瑋漢與原任教練的葉詠捷新球季將轉任球探。

劉東洋表示，洪瑋漢是很認真的選手，但考量到出賽空間，原本也有讓他轉任教練的規劃，但評估什麼樣的方式對他個人和球隊最有幫助，最後決定先讓洪瑋漢擔任球探歷練，用不同的角度看棒球。

棒球 台鋼雄鷹 選秀

延伸閱讀

台灣棒球育才協會攜手采盟 高志綱率講師巡迴基層

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊登高雄跨年 熱舞嗨翻全場

棒球／看好中國棒球發展遭性命威脅 周思齊已報警蒐證將依法追究

中職／告別「龍王」！王維中成史上最高薪戰力外 領隊遺憾但祝福

相關新聞

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但...

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習...

中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

中職／雄鷹洪瑋漢轉任球探歷練 用不同角度看棒球

30歲野手洪瑋漢今年季後沒被放入台鋼雄鷹60人保留名單中，昨天開始出現在大專棒球聯賽觀賽，雄鷹隊領隊劉東洋證實，洪瑋漢將...

中職／張肇元為球芽頒獎 自掏腰包為母校買打擊手套

球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，表揚花蓮地區偏鄉基層棒球隊在球技與學習上持續努力、穩定成長的小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。