快訊

竹縣長藍營初選徐欣瑩vs.陳見賢 派系憂再現鍾東錦模式

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

雙北公車捷運「手機掃碼」今上路！教你快速上手

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳哲源。本報資料照片
吳哲源。本報資料照片

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但沒有遺憾，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」

吳哲源為中信兄弟隊2016年選秀第10指名，沒有耀眼的起步，卻在2022年寫下屬於自己的奇蹟故事，5月11日對統一獅隊，先發6.2局僅被敲5安打、失2分，帳面上看似一場平凡的先發日子，但其實是當天表定先發的呂彥青新冠快篩陽性，吳哲源十萬火急接下任務，也是從這一天開啟了他瘋狂的11連勝，最終整季吃下120局，投出11勝1敗、防禦率2.85佳績，獲選為最佳進步獎得主。

吳哲源隔年投進經典賽中華隊名單，雖一度在36人取30人的階段被淘汰，但因曾仁和出現傷情而被緊急召回，結果一舉在面對荷蘭隊之戰演出4.1局僅被敲1安打、無失分的關鍵中繼，讓時任總教練的林岳平賽後說出，有吳哲源在，是自己的福氣。

吳哲源在中職的最後一場一軍出賽，定格在2023年5月18日那一天，面對富邦悍將隊先發1.1局、21球因肩膀不適傷退，接下來兩季成績一片空白，去年球季結束後遭到兄弟放進戰力外名單，昨天進一步宣布告別賽場。

吳哲源感性表示，「披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。」他也提到，能夠披上中華隊戰袍出戰經典賽，這是自己從未想過的榮耀。

吳哲源發文全文如下：

「2016 中華職棒選秀會第十輪

中信兄弟球團指名　投手　吳哲源」

十年前，當我聽到司儀唱名的那一刻，內心百感交集。

那是夢想成真的瞬間，也是我第一次真正意識到，這條路，將會走得不容易。

從那天起，「證明自己」，成了我心中最堅定、也最誠實的信念。

披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。

在一次次調整、轉型與堅持之中，我得以在生涯後期，以先發投手的身分，完成屬於自己的角色。更難能可貴的是，能夠身披中華隊戰袍，代表國家出戰世界棒球經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。

這個棒球夢，我走了二十年，很精彩，也很珍貴。

然而，再怎麼努力，身體終究會給出提醒。

在與傷勢長時間對話、反覆思考之後，我決定暫別這項我最熱愛的運動，高掛球鞋，邁向人生的下一個階段。在家人與孩子最需要我的時候，回到他們身邊，陪伴他們成長。

心中有不捨，但沒有遺憾。若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。

謝謝中信兄弟球團這十年來的栽培與照顧，謝謝每一位教練、隊友、防護團隊，以及始終不離不棄、為我吶喊的球迷朋友們。

更要謝謝一路陪伴我的父母、家人與朋友，是你們，讓這場棒球夢，得以完整而美好。

未來，我會帶著這些回憶與感謝，繼續向前。

謝謝大家。

我是中信兄弟 93 號

吳哲源

吳哲源 中信兄弟 棒球

延伸閱讀

中職／當年「抗荷英雄」遇「肩難」 吳哲源在職棒還有活路嗎？

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

古林、徐若熙先後出走 中職先發土投扛得住嗎？

相關新聞

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但...

中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習...

中職／張肇元為球芽頒獎 自掏腰包為母校買打擊手套

球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，表揚花蓮地區偏鄉基層棒球隊在球技與學習上持續努力、穩定成長的小...

台灣棒球育才協會攜手采盟 高志綱率講師巡迴基層

由統一獅教練高志綱擔任理事長的台灣棒球育才協會，去年12月3日起舉辦教練交流營，巡迴全台共6所學校，采盟股份有限公司捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。