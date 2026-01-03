中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但沒有遺憾，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」

吳哲源為中信兄弟隊2016年選秀第10指名，沒有耀眼的起步，卻在2022年寫下屬於自己的奇蹟故事，5月11日對統一獅隊，先發6.2局僅被敲5安打、失2分，帳面上看似一場平凡的先發日子，但其實是當天表定先發的呂彥青新冠快篩陽性，吳哲源十萬火急接下任務，也是從這一天開啟了他瘋狂的11連勝，最終整季吃下120局，投出11勝1敗、防禦率2.85佳績，獲選為最佳進步獎得主。

吳哲源隔年投進經典賽中華隊名單，雖一度在36人取30人的階段被淘汰，但因曾仁和出現傷情而被緊急召回，結果一舉在面對荷蘭隊之戰演出4.1局僅被敲1安打、無失分的關鍵中繼，讓時任總教練的林岳平賽後說出，有吳哲源在，是自己的福氣。

吳哲源在中職的最後一場一軍出賽，定格在2023年5月18日那一天，面對富邦悍將隊先發1.1局、21球因肩膀不適傷退，接下來兩季成績一片空白，去年球季結束後遭到兄弟放進戰力外名單，昨天進一步宣布告別賽場。

吳哲源感性表示，「披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。」他也提到，能夠披上中華隊戰袍出戰經典賽，這是自己從未想過的榮耀。