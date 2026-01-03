中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員
生涯璀璨1個賽季、1個國際賽，吳哲源的職棒之路未等到再次冉冉升起的一天，昨天晚間透過社群宣布暫別球場，他說自己有不捨、但沒有遺憾，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」
吳哲源為中信兄弟隊2016年選秀第10指名，沒有耀眼的起步，卻在2022年寫下屬於自己的奇蹟故事，5月11日對統一獅隊，先發6.2局僅被敲5安打、失2分，帳面上看似一場平凡的先發日子，但其實是當天表定先發的呂彥青新冠快篩陽性，吳哲源十萬火急接下任務，也是從這一天開啟了他瘋狂的11連勝，最終整季吃下120局，投出11勝1敗、防禦率2.85佳績，獲選為最佳進步獎得主。
吳哲源隔年投進經典賽中華隊名單，雖一度在36人取30人的階段被淘汰，但因曾仁和出現傷情而被緊急召回，結果一舉在面對荷蘭隊之戰演出4.1局僅被敲1安打、無失分的關鍵中繼，讓時任總教練的林岳平賽後說出，有吳哲源在，是自己的福氣。
吳哲源在中職的最後一場一軍出賽，定格在2023年5月18日那一天，面對富邦悍將隊先發1.1局、21球因肩膀不適傷退，接下來兩季成績一片空白，去年球季結束後遭到兄弟放進戰力外名單，昨天進一步宣布告別賽場。
吳哲源感性表示，「披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。」他也提到，能夠披上中華隊戰袍出戰經典賽，這是自己從未想過的榮耀。
吳哲源發文全文如下：
「2016 中華職棒選秀會第十輪
中信兄弟球團指名 投手 吳哲源」
十年前，當我聽到司儀唱名的那一刻，內心百感交集。
那是夢想成真的瞬間，也是我第一次真正意識到，這條路，將會走得不容易。
從那天起，「證明自己」，成了我心中最堅定、也最誠實的信念。
披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。
在一次次調整、轉型與堅持之中，我得以在生涯後期，以先發投手的身分，完成屬於自己的角色。更難能可貴的是，能夠身披中華隊戰袍，代表國家出戰世界棒球經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。
這個棒球夢，我走了二十年，很精彩，也很珍貴。
然而，再怎麼努力，身體終究會給出提醒。
在與傷勢長時間對話、反覆思考之後，我決定暫別這項我最熱愛的運動，高掛球鞋，邁向人生的下一個階段。在家人與孩子最需要我的時候，回到他們身邊，陪伴他們成長。
心中有不捨，但沒有遺憾。若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。
謝謝中信兄弟球團這十年來的栽培與照顧，謝謝每一位教練、隊友、防護團隊，以及始終不離不棄、為我吶喊的球迷朋友們。
更要謝謝一路陪伴我的父母、家人與朋友，是你們，讓這場棒球夢，得以完整而美好。
未來，我會帶著這些回憶與感謝，繼續向前。
謝謝大家。
我是中信兄弟 93 號
吳哲源
