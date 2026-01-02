快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊向球迷送上新年祝福。圖／截圖自IG影片
富邦悍將隊總教練後藤光尊向球迷送上新年祝福。圖／截圖自IG影片

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的另類焦點。

後藤光尊去年來到悍將陣中，原先擔任二軍總教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎，今年他進一步升任一軍總教練，也是悍將球團史首位日籍教頭。

悍將今天貼出後藤的拜年影片，他表示，「悍將家人大家好，我是富邦悍將總教練後藤光尊，這個賽季為了希望和各位一起分享榮耀，我會全力以赴，請各位球迷朋友多多進場為球員加油。」最後更用中文說「新年快樂」。

後藤手中抱著家裡的兩隻「毛小孩」太可愛，讓球迷直呼注意力都被狗狗吸走，抱在右手的柚醬更是一臉睡眼惺忪。

富邦悍將

延伸閱讀

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中職／前悍將27歲捕手魏全宣布退休 去年曾獲單場MVP

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

中職／這個季後讓人真有感 悍將十年終於走上正確道路

相關新聞

日職／日媒預測西武打線納入兩洋砲 林安可只列板凳戰力

日本媒體Full-Count預測西武獅隊新球季先發打線，納入兩位洋砲，不見台灣強打林安可的名字，但文中仍肯定他將為西武打...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的...

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習...

中職／張肇元為球芽頒獎 自掏腰包為母校買打擊手套

球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，表揚花蓮地區偏鄉基層棒球隊在球技與學習上持續努力、穩定成長的小...

台灣棒球育才協會攜手采盟 高志綱率講師巡迴基層

由統一獅教練高志綱擔任理事長的台灣棒球育才協會，去年12月3日起舉辦教練交流營，巡迴全台共6所學校，采盟股份有限公司捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。