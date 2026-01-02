快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力，強化「一擊改變戰局」的能力。

李大浩生涯橫跨南韓、日本及美國職棒，累積多項紀錄，職棒生涯通算486發全壘打，是亞洲職棒史上極具代表性的右打重砲手之一。退役後雖轉戰影視圈發展，仍持續投入棒球推廣工作。去年中職例行賽期間，李大浩曾透過棒球交流活動巡迴來台，臨場指導選手打擊練習並獲得高度迴響。此次受邀擔任兄弟客座打擊教練，不僅是李大浩首次來台以教練身分參與球隊訓練，亦有機會於2月25日兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中隨隊以教練身分出賽。

近年來兄弟持續深化團隊打擊，在上壘能力、得點圈打擊與整體得分效率等層面已展現明顯成效。然而，在關鍵時刻的長打表現，以及面對頂級洋投時「一擊改變戰局」的能力仍有精進空間。特別是上季具備長打能力的右打者整體狀況未如預期，對團隊攻擊火力產生影響，也成為春訓期間亟需著力改善的重要課題。

隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，兄弟為提升教練團專業深度，將於明年球季延攬西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。球團亦期待兩位年輕打擊教練，能結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為兄弟團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。

李大浩 棒球 中信兄弟 南韓

延伸閱讀

李在明登陸前夕 南韓官方：堅持尊重「一個中國」的立場

南韓空軍T-50教練機緊急降落時傾翻 兩飛官無恙

李在明4日起訪中 韓媒：中方曾要求明確反台獨、韓方難配合

中職／前悍將27歲捕手魏全宣布退休 去年曾獲單場MVP

相關新聞

日職／日媒預測西武打線納入兩洋砲 林安可只列板凳戰力

日本媒體Full-Count預測西武獅隊新球季先發打線，納入兩位洋砲，不見台灣強打林安可的名字，但文中仍肯定他將為西武打...

12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人...

中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的...

中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習...

中職／張肇元為球芽頒獎 自掏腰包為母校買打擊手套

球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，表揚花蓮地區偏鄉基層棒球隊在球技與學習上持續努力、穩定成長的小...

台灣棒球育才協會攜手采盟 高志綱率講師巡迴基層

由統一獅教練高志綱擔任理事長的台灣棒球育才協會，去年12月3日起舉辦教練交流營，巡迴全台共6所學校，采盟股份有限公司捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。