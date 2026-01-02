中職／兄弟邀南韓傳奇重砲李大浩春訓客座 強化一棒擊沉能力

中信兄弟隊今天公布，邀請南韓傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力，強化「一擊改變戰局」的能力。

李大浩生涯橫跨南韓、日本及美國職棒，累積多項紀錄，職棒生涯通算486發全壘打，是亞洲職棒史上極具代表性的右打重砲手之一。退役後雖轉戰影視圈發展，仍持續投入棒球推廣工作。去年中職例行賽期間，李大浩曾透過棒球交流活動巡迴來台，臨場指導選手打擊練習並獲得高度迴響。此次受邀擔任兄弟客座打擊教練，不僅是李大浩首次來台以教練身分參與球隊訓練，亦有機會於2月25日兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中隨隊以教練身分出賽。

近年來兄弟持續深化團隊打擊，在上壘能力、得點圈打擊與整體得分效率等層面已展現明顯成效。然而，在關鍵時刻的長打表現，以及面對頂級洋投時「一擊改變戰局」的能力仍有精進空間。特別是上季具備長打能力的右打者整體狀況未如預期，對團隊攻擊火力產生影響，也成為春訓期間亟需著力改善的重要課題。

隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，兄弟為提升教練團專業深度，將於明年球季延攬西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。球團亦期待兩位年輕打擊教練，能結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為兄弟團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。