12強紀錄片／《冠軍之路》首日票房衝破2紀錄 蔡其昌整理觀影4症狀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨天到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。圖／牽猴子 提供

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全台票房合計衝破862萬，總票房累計978萬，一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全台票房冠軍」兩項紀錄。

中華職棒會長蔡其昌與球星曾頌恩昨天到台中戲院參與映後活動，已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他在賽事期間一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」。

蔡其昌貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套。「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡。

張奕旅日打拚生涯與經歷讓球迷數度淚崩，他的運動精神也吸引觀眾自發性在社群力薦電影。圖／牽猴子提供

《冠軍之路》上映首日戲院滿座率超過9成，許多影迷看完後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑。觀眾在社群平台寫下觀影心得「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住」，其中陳傑憲和張奕旅日的打拚生涯與經歷，更是讓球迷在座位上淚崩。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

