日職／日媒預測西武打線納入兩洋砲 林安可只列板凳戰力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊重砲林安可確定加盟日本職棒西武獅隊。圖／統一獅隊提供
日本媒體Full-Count預測西武獅隊新球季先發打線，納入兩位洋砲，不見台灣強打林安可的名字，但文中仍肯定他將為西武打線戰力增加深度。

報導中預測的西武先發打線，依序為第一棒中外野手西川愛也、第二棒二壘手石井一成、第三棒三壘手渡部聖彌、第四棒一壘手尼文（Tyler Nevin）、第五棒指定打擊外崎修汰、第六棒左外野手桑原將志、第七棒右外野手卡納里歐（Alexander Canario）、第八棒捕手小島大河、第九棒游擊手源田壮亮。

尼文去年轉戰日本職棒，以2成77打擊率敲出141安、21轟、63分打點都是隊內第一，119場比賽擔任第四棒，西武監督西口文也近日在受訪時提到，尼文將是今年球季陣中唯一的內野固定先發。

卡納里歐則是具備3年大聯盟資歷（2023-25）的外野手，去年還在大聯盟海盜隊出賽87場，以2成18打擊率敲出47安、6轟、20分打點，7年小聯盟生涯則有109轟，其中3A層級32轟。報導中提到，「這位25歲的新外援具備極大潛力，擁有令人印象深刻的力量，如果他能證明自己是『恐怖7棒』，整隊的火力都將獲得提升。」

文中並沒有忘記來自台灣的補強，報導中提到：「西武隊還在今冬補強了來自台灣的重砲外野手林安可，他將在板凳上等待機會，毫無疑問將為打線戰力增加深度。」

西武獅 大聯盟 林安可

