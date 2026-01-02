台灣棒球育才協會攜手采盟 高志綱率講師巡迴基層

由統一獅教練高志綱擔任理事長的台灣棒球育才協會，去年12月3日起舉辦教練交流營，巡迴全台共6所學校，采盟股份有限公司捐贈新台幣129萬6000元，助協會推廣基層棒球運動。

高志綱自2024年底開始籌辦協會，希望提供最高品質的訓練資源，為台灣培育更多具有競爭力的棒球人才，2025年6月台灣棒球育才協會正式成立，「2025采盟X育才協會基層棒球教練交流營」是協會創立後第一個活動。

去年12月起交流營陸續造訪高雄市前金國中、台南市崇明國中、台中市新社高中、桃園市壽山高中、新北市尖山國中、彰化縣彰藝高中，12月9日在壽山高中棒球場舉辦的捐贈儀式，壽山高中校長黃華彩、采盟股份有限公司董事長古素琴及高志綱等人出席。

壽山高中這一站，由高志綱帶領講師群官大元、朱偉銘、周廣勝、莊駿凱、詹智堯、郭俊佑、許躍騰、洪紫峯等人參與，分成投手、捕手、內野、外野等區塊進行專項訓練，接著再進行打擊練習，最後再做靜態的心理課程。

台灣棒球育才協會理事長高志綱（中）舉辦6場棒球交流營，其中一站指導桃園市壽山高中球員。（台灣棒球育才協會提供）中央社

高志綱表示，這幾年到美國進修，學習教練相關課程，台灣基層教練想要學習，可能不知道要透過什麼管道，因此找了志同道合的教練，一起到基層，帶著基層教練一起做訓練，將觀念、技術帶給選手。

壽山高中向協會提出想增加心理方面課程，總教練郭東晏表示，技術固然重要，但心理也是不可忽視的一部分。

壽山高中高二張哲麥表示，了解自己比賽當下情緒比較不害怕，能更穩定表現，用享受比賽的心情去應戰。高一的彭翊安則說，團隊凝聚力重要，自己是捕手，功能在幫助投手更有效解決打者，讓其他隊友守備處理，就是團隊合作的展現。