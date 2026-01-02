中職／前悍將27歲捕手魏全宣布退休 去年曾獲單場MVP

27歲捕手魏全休賽季離開富邦悍將隊，昨天他在IG發文宣布退休，「休息一陣子後將帶著棒球路學到的，往另一階段持續努力。」

魏全2019年中職選秀會第28輪被味全龍隊選中，是當年最後一位獲選球員，因名字發音與球隊母企業相同，受球迷關注。不過魏全上場機會不多，2022年才生涯一軍初登場，整季就出賽1場。2024年季後被龍隊戰力外，2025年1月悍將簽下，但季後悍將宣布不續約。

魏全來到富邦後獲得9場出賽機會，14打數2安打，打擊率0.143。最經典戰役是去年10月1日與中信兄弟隊交手，延長賽10局下擊出石破天驚的追平二壘打，悍將最後靠再見保送戲劇性逆轉，魏全獲選單場MVP。

昨晚魏全發文宣布退休，樂天桃猿啦啦隊卉妮也留言表示：「黃金到哪都會發光。」