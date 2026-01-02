聽新聞
中職／前悍將27歲捕手魏全宣布退休 去年曾獲單場MVP
27歲捕手魏全休賽季離開富邦悍將隊，昨天他在IG發文宣布退休，「休息一陣子後將帶著棒球路學到的，往另一階段持續努力。」
魏全2019年中職選秀會第28輪被味全龍隊選中，是當年最後一位獲選球員，因名字發音與球隊母企業相同，受球迷關注。不過魏全上場機會不多，2022年才生涯一軍初登場，整季就出賽1場。2024年季後被龍隊戰力外，2025年1月悍將簽下，但季後悍將宣布不續約。
魏全來到富邦後獲得9場出賽機會，14打數2安打，打擊率0.143。最經典戰役是去年10月1日與中信兄弟隊交手，延長賽10局下擊出石破天驚的追平二壘打，悍將最後靠再見保送戲劇性逆轉，魏全獲選單場MVP。
昨晚魏全發文宣布退休，樂天桃猿啦啦隊卉妮也留言表示：「黃金到哪都會發光。」
魏全全文如下：
先祝各位新年快樂 Happy new year 。從國小到現在的棒球路也20年了，這條路上一直都不簡單，但我覺得一切都很值得，經過一陣子的評估，是時候讓自己好好休息一下。
一路走來遇到的人事物除了感謝沒有別的了，棒球讓我學到的不只有球技還有更多的堅持不放棄。想跟一路上來的教練、隊友、學長學弟說聲辛苦了，我始終對這個大環境懷抱大大的感謝，很抱歉沒能再繼續在這個環境跟你們一起努力，但絕不後悔跟你們走過這麼多年的球場時光，相信這一切都是必經的學習過程，也許有天還會用不一樣的身分走回棒球的這條道路上。
回顧這幾年我比很多人都幸運，能打到這階段是多少人從小的夢想，我非常感謝我的家人在背後的支持，我最好的朋友們在低潮時的陪伴，也想好好謝謝這幾年多數球迷的鼓勵及陪伴，接下來休息一陣子後，我會帶著棒球路上讓我學到的所有往另一階段持續努力。
