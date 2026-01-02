快訊

中職／張泰山棒球學苑添名將！ 宋文華、倪福德相繼成為導師

聯合新聞網／ 綜合報導
「土地公」倪福德(左)、「森林王子」張泰山。圖／擷取自張泰山粉絲團
「森林王子」張泰山目前是「NiceSports好的運動-泰山棒球學苑」院長，邀請多位淡出職棒的球員擔任駐場教練。被味全龍隊釋出的前旅美投手宋文華去年12月加入，如今擁有美國職棒大聯盟資歷的「土地公」倪福德也成為學院導師。

張泰山昨天晚上在社群平台宣布倪福德加入學苑擔任導師，他表示，「這幾年我不斷的騷擾你，希望與我攜手一起，幫愛棒球的孩子們成長，你教投手，我教打擊，今天看你的教學，細膩，和一套倪式訓練法，我想我的選擇是正確的，歡迎你～也謝謝你。」

倪福德2005年參加中華職棒選秀，第3順位被中信鯨隊挑中，2008年鯨隊宣告解散，倪福德參加特別選秀會被兄弟象隊選中，不過倪福德未與象隊簽約，而是直接與大聯盟老虎隊簽約加入3A，成為首位中職輸出美職的案例，後來也成為第6位登上大聯盟的台灣球員。

倪福德2009年在大聯盟後援出賽36場，防禦率2.61；隔年出賽22場，防禦率6.65，之後就沒有大聯盟登板紀錄。旅外多年的倪福德2015年返台參加選秀，加入義大犀牛隊。2020年季後遭到釋出，隔年曾接受中信兄弟隊測試但未通過，之後就淡出職棒圈，在業餘球隊擔任教練。

張泰山 倪福德 宋文華

