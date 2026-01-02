日職／軟銀監督預告派最強陣容來台 資深「S組」不缺席交流賽

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

軟銀隊今年其中一項春訓行程將在2月底來到台灣，在台北大巨蛋與經典賽中華隊、中信兄弟隊進行交流賽，監督小久保裕紀透露，屆時除了入選經典賽日本隊的選手無法參加外，將以最強陣容來台，也已經告知星光熠熠的「S組」成員，不論會不會上場，都會帶他們去台灣。

軟銀從去年啟用「S組」規畫，讓能自律要求自己的主力選手或是外籍選手在春訓前期可以自主調整，去年名單包括松本裕樹、柳田悠岐、近藤健介、山川穂高、中村晃、今宮健太以及3位洋將，今年名單新增藤井皓哉、嶺井博希、牧原大成。

小久保表示，S組預計會在2月13日抵達宮崎，接著在14日加入球隊第4階段春訓。至於入選經典賽的選手，他表示，會尊重選手意願，「按照他們自己想要的方式去準備。」

軟銀今年將在台北大巨蛋進行兩場交流賽，分別是2月25日面對中信兄弟、26日面對中華隊，小久保透露：「會不會上場是一回事，但我已經告知S組，會帶他們去台灣。」

