日職／徐若熙轉戰軟銀有中5日挑戰 中職經驗已是2021年

台灣投手徐若熙今年轉戰日本職棒加盟福岡軟銀鷹隊，面對新環境可能有「中5日」輪值的巨大挑戰，他在中華職棒生涯兩場先發間隔只休息5天的經驗，已要追溯到2021年。

根據日本媒體西日本體育報導，軟銀隊監督小久保裕紀今天透露，新賽季的先發投手可能採取5人輪值「以中5日方式輪替」，有別於日職慣例安排先發休息6天，原因是開季時先發投手人數有疑慮。

軟銀隊去年拿下雙位數勝投的有原航平轉戰北海道日本火腿鬥士隊，另外東濱巨行使國內自由球員權利動向未定，莫伊尼洛（Livan Moinelo）預計代表古巴參加世界棒球經典賽（WBC），若持續晉級可能趕不上開季。

小久保裕紀去年秋天就告知投手要做好「中5日」的準備，也與首席投手教練倉野信次進行模擬，不過由於日職固定週一休兵，賽程密集度與美國職棒不同，實際上對投手登板總次數的影響不大。

徐若熙在中職2021年的第1個一軍賽季，曾5次在兩次先發中間只休息5天以內登板，只不過2022年進行韌帶重建手術後，球團使用方式較為穩健，近年先發間隔天數多在6天以上。上一次「中5日」登板是在2023年球季尾聲的兩場出賽，先發3.1局後相隔5天中繼登板再投4局，兩場投球數都在70球以內，其他休息天數在5天內都是擔任中繼時。