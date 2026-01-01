聽新聞
中職／2026年第一天簽妥新洋投 3A等級麥斯威尼披上猿袍
樂天桃猿隊今天正式宣布，已和美籍右投麥斯威尼（Morgan McSweeney）完成簽約，將於農曆年後抵台報到。
猿隊發布相關訊息如下：
麥斯威尼2019年在美國職棒選秀會被金鶯隊指名，前年季中轉戰獨立聯盟大西洋聯盟，去年6月被馬林魚隊網羅，分派至3A層級出賽，他過去在3A一共4個球季，合計投141.2局，戰績9勝5敗、防禦率3.56。
球團指出，麥斯威尼具備良好的身材條件，球路武器庫多元，在職業生涯中展現出優異的環境適應能力與角色調整彈性，整體特質符合球隊對先發投手的期待。
麥斯威尼對即將展開的全新賽季表達高度期待，希望能盡快適應台灣棒球文化，與桃猿男兒一同投入新球季備戰。
