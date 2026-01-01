快訊

棒球／WBSC年終世界排名 台灣穩居第2

中央社／ 台北1日電
世界棒壘球總會（WBSC）公布2025年終男子棒球世界排名，日本以6676分居冠，台灣以5112分排名第2為這精彩一年收尾。聯合報系資料照
世界棒壘球總會（WBSC）公布2025年終男子棒球世界排名，日本以6676分居冠，台灣以5112分排名第2為這精彩一年收尾，超越4357分的美國。

台灣2024年在世界12強棒球賽奪冠後，獨居世界第2，2025年整年持續保持相同排名，期間包含在U12世界盃第4名、U15亞洲青少棒賽冠軍、U18世界盃季軍及亞洲棒球錦標賽亞軍，都為台灣賺進積分。

WBSC的排名積分計算涵蓋過去4年各賽事，2025年終排名韓國、委內瑞拉分居第4、5名，自上次去年11月更新後，前10名僅荷蘭從第10名上升到第9名，與古巴互換排名，第11到25名無變動，進步幅度最大的是秘魯，排名大幅上升16名，衝上第31名。

截圖自WBSC官網
截圖自WBSC官網

棒球

