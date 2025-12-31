中職／桃猿許賀捷回饋母校輔大 勉學弟莫忘背後支持力量

快訊

中央社／ 台北31日電
中華職棒樂天桃猿隊球員許賀捷（前左3）31日回到母校輔仁大學，捐贈新台幣5萬元，以實際行動回饋，感恩母校培育支持。喬吉運動提供
中職樂天桃猿隊球員許賀捷今天回到母校輔仁大學，捐贈新台幣5萬元，以實際行動回饋母校大學時期的培育，勉勵學弟們，當覺得累了、撐不下去時，別忘了背後有很多支持的力量。

捐贈儀式今天在輔仁大學于斌樓內舉行，由校長藍易振接受捐贈。許賀捷表示，在輔仁大學求學期間，感謝體育系長期以來對棒球隊的照顧與支持，讓球隊在訓練、比賽與生活上，都能夠安心、專心地追求最高榮譽。

許賀捷特別感謝輔大棒球隊的教練團，包括葉志仙、周德賢、林敬民，以及陳建霖，「謝謝教練們在技術上的指導及在態度上的要求，讓我有機會為學校奪下大專棒球聯賽的冠軍。」並感謝台灣運彩對輔仁大學棒球隊的長期力挺，讓他在求學與訓練的路上能夠無後顧之憂，全心學習、全力比賽。

藍易振表示，許賀捷本身具備不畏艱難的特質，在學業與球技並重之下，如願在今年成為中職樂天桃猿職棒隊的一員，期待許賀捷持續努力的表現，成為學弟們學習的標竿，並且勉勵在校球員皆能與學長一樣勇敢追夢、努力往職棒夢想邁進。

許賀捷最後也勉勵學弟們說，「當你們覺得累、覺得撐不下去的時候，請記得你們不是一個人在打球。輔大的師長、教練、校友，永遠都是支持你們前進的力量。」

