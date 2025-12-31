12強／已看紀錄片冠軍之路 曾豪駒：開始期待下一次感動
世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒透露，昨天已經看過世界12強賽紀錄片「冠軍之路」；認為片中不僅是紀錄，也可帶給觀看的人正向能量，讓大家期待下一次的感動。
曾豪駒去年底率領台灣在世界12強棒球賽奪下冠軍，明年將續掌兵符率隊拚世界棒球經典賽（WBC），曾豪駒今天出席品牌記者會透露，昨天有看了12強賽紀錄片「冠軍之路」，被問起有沒有感動落淚的片段，他笑說：「有，但不能說」。
曾豪駒也提到，觀看紀錄片有回想比賽當下的感動及心境，但也提到，每個人用不同角度看紀錄片，相信都會有不同體會與感觸，值得大家花時間觀賞，希望大家踴躍進場支持。
曾豪駒也提到，這是台灣期待已久的冠軍，也是屬於台灣的故事，現在回頭看，是已經發生的歷史；但看完之後，也會開始期待未來、期待下一次的感動。
