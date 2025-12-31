中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

2025年最後一天，樂天桃猿隊宣布和看板球星林立達成共識，簽下8年1億8千萬元合約，締造隊史新紀錄。

猿隊表示，這份合約包含激勵獎金在內，總值高達1億8千萬元，不僅是球團對林立的高度重視與肯定，更為球團未來發展注入強心針。

猿隊公布相關訊息如下：

「林立自2017年季中披上猿隊戰袍至今，已在球隊效力九個球季。九年來，他以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達傲人的0.340。展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。

回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。林立不僅在場上表現出色，身為隊長，他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，無論是在凝聚團隊士氣，或是對隊友不藏私地分享精神與技術層面，都展現了高度的責任感與領導風範。

林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成八年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝。」