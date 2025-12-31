快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊和林立（右）簽下8年長約，總值1億8千萬元寫下隊史新高。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊和林立（右）簽下8年長約，總值1億8千萬元寫下隊史新高。圖／樂天桃猿隊提供

2025年最後一天，樂天桃猿隊宣布和看板球星林立達成共識，簽下8年1億8千萬元合約，締造隊史新紀錄。

猿隊表示，這份合約包含激勵獎金在內，總值高達1億8千萬元，不僅是球團對林立的高度重視與肯定，更為球團未來發展注入強心針。

猿隊公布相關訊息如下：

「林立自2017年季中披上猿隊戰袍至今，已在球隊效力九個球季。九年來，他以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達傲人的0.340。展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。

回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。林立不僅在場上表現出色，身為隊長，他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，無論是在凝聚團隊士氣，或是對隊友不藏私地分享精神與技術層面，都展現了高度的責任感與領導風範。

林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成八年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝。」

林立也透過經紀公司回應，能獲得長約繼續留在桃園，是最高興也最感謝的事，這份新合約給了職棒生涯前9年的表現很大肯定。

林立 樂天桃猿

延伸閱讀

電力故障打亂跨年旅遊 歐洲之星全線復駛仍恐誤點

日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

跨年元旦人潮將湧現台鐵加開41列次 1張圖看時刻表

迎接2026年 國泰金跨年光雕晚間登場

相關新聞

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

2025年最後一天，樂天桃猿隊宣布和看板球星林立達成共識，簽下8年1億8千萬元合約，締造隊史新紀錄。

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。 WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024

12強／已看紀錄片冠軍之路 曾豪駒：開始期待下一次感動

世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒透露，昨天已經看過世界12強賽紀錄片「冠軍之路」；認為片中不僅是紀錄，也可帶給觀看的人正...

中職／林立獲大約證明環境進步 曾總：是很好領導者

中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年合約，總教練曾豪駒表示，近年屢有球員獲得大約，證明中職環境越來越進步，林立責任感重，對自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。