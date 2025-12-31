快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林立獲大約證明環境進步 曾總：是很好領導者

中央社／ 台北31日電
中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年1.8億元合約。聯合報系資料照
中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年1.8億元合約。聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年合約，總教練曾豪駒表示，近年屢有球員獲得大約，證明中職環境越來越進步，林立責任感重，對自己嚴格，是隊上很好的領導者。

桃猿隊今天正式宣布與林立達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達新台幣1.8億元的複數年合約，展現球團對林立的高度重視。

桃猿隊總教練曾豪駒今天出席品牌代言記者會受訪表示，林立可以獲得大約續留，對球隊、球迷來說都是好事，近年不斷出現簽下大約的球員，包括中信兄弟江坤宇、統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲等人，證明環境越來越進步。

曾豪駒。本報資料照片
曾豪駒。本報資料照片

曾豪駒提到，這也樹立了很好的模範，讓有想要旅外或進職棒的球員有不同的選擇，只要有目標、持續努力，先留在台灣、從中職出發，也是可以挑戰旅外，大家持續努力，讓環境越來越好。

被問起眼中的林立，曾豪駒表示，林立責任感很重，不容許絲毫鬆懈，對自己嚴格才有辦法以身作則帶領學弟，在球隊中是很好的領導者，和林泓育一起，把球隊的凝聚力帶起來，彼此關心努力，帶領球隊一起前進。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

精英獎／12強冠軍中華隊奪特別獎 曾豪駒：希望是第一次不是最後一次

棒球／沒曹錦輝、有陳傑憲哥哥 中國CPB共28名台灣球員參賽

相關新聞

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

2025年最後一天，樂天桃猿隊宣布和看板球星林立達成共識，簽下8年1億8千萬元合約，締造隊史新紀錄。

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。 WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024

12強／已看紀錄片冠軍之路 曾豪駒：開始期待下一次感動

世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒透露，昨天已經看過世界12強賽紀錄片「冠軍之路」；認為片中不僅是紀錄，也可帶給觀看的人正...

中職／林立獲大約證明環境進步 曾總：是很好領導者

中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年合約，總教練曾豪駒表示，近年屢有球員獲得大約，證明中職環境越來越進步，林立責任感重，對自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。