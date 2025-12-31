中職／林立獲大約證明環境進步 曾總：是很好領導者

中職樂天桃猿隊與隊長林立簽下8年合約，總教練曾豪駒表示，近年屢有球員獲得大約，證明中職環境越來越進步，林立責任感重，對自己嚴格，是隊上很好的領導者。

桃猿隊今天正式宣布與林立達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達新台幣1.8億元的複數年合約，展現球團對林立的高度重視。

桃猿隊總教練曾豪駒今天出席品牌代言記者會受訪表示，林立可以獲得大約續留，對球隊、球迷來說都是好事，近年不斷出現簽下大約的球員，包括中信兄弟江坤宇、統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲等人，證明環境越來越進步。

曾豪駒。本報資料照片

曾豪駒提到，這也樹立了很好的模範，讓有想要旅外或進職棒的球員有不同的選擇，只要有目標、持續努力，先留在台灣、從中職出發，也是可以挑戰旅外，大家持續努力，讓環境越來越好。

被問起眼中的林立，曾豪駒表示，林立責任感很重，不容許絲毫鬆懈，對自己嚴格才有辦法以身作則帶領學弟，在球隊中是很好的領導者，和林泓育一起，把球隊的凝聚力帶起來，彼此關心努力，帶領球隊一起前進。