12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。

WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024年11月舉行，決賽留下經典時刻，世界排名第2的中華隊擊敗排名第1的日本奪下冠軍。這項成就至今持續點燃該區域球迷的熱情，也讓外界對下一屆賽事期待不斷升高。

如今新賽制出爐，2025年底WBSC世界排名前12的國家，可直接晉級2027年12強分組賽。排名13至18的球隊，加上2支外卡隊，需透過兩站資格賽，爭取4個名額。

首站資格賽確定在中山開打，屆時有4隊角逐2張12強分組賽門票。第二站資格賽主辦城市與比賽日期則日後公布。

資格賽將在中山國際棒壘球中心舉行，中山是「中國棒球之父」梁扶初的故鄉，因此極具象徵意義。該場地是現代化頂級場館，曾舉辦2025年中國大陸全國運動會，未來將迎接高水準國際賽事。