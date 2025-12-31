快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

聽新聞
0:00 / 0:00

12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽中華隊。圖／聯合報系資料照片
世界12強棒球賽中華隊。圖／聯合報系資料照片

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。

WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024年11月舉行，決賽留下經典時刻，世界排名第2的中華隊擊敗排名第1的日本奪下冠軍。這項成就至今持續點燃該區域球迷的熱情，也讓外界對下一屆賽事期待不斷升高。

如今新賽制出爐，2025年底WBSC世界排名前12的國家，可直接晉級2027年12強分組賽。排名13至18的球隊，加上2支外卡隊，需透過兩站資格賽，爭取4個名額。

首站資格賽確定在中山開打，屆時有4隊角逐2張12強分組賽門票。第二站資格賽主辦城市與比賽日期則日後公布。

資格賽將在中山國際棒壘球中心舉行，中山是「中國棒球之父」梁扶初的故鄉，因此極具象徵意義。該場地是現代化頂級場館，曾舉辦2025年中國大陸全國運動會，未來將迎接高水準國際賽事。

世界棒球12強 中華隊

相關新聞

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

中職／悍將隊再添新洋將愛力戈 本季在洋基3A防禦率5.61

富邦悍將隊再添新洋將，今天宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異...

12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。 WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊...

中職／前獅隊25歲內野手楊竣翔宣布退休 將轉任「棒球老師」

25歲內野手楊竣翔今年季後被統一獅隊戰力外，如今他宣布結束職棒生涯，將與朋友開運動教室，以老師身分繼續為台灣棒球做出貢獻。 2021年楊竣翔在中職選秀第4輪被獅隊挑中，2022年更代表中華隊出戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。