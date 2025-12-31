中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽的現役選手再少一人。

兄弟象為職棒創始球隊之一，隊史從1990到2013年，曾披過兄弟象隊戰袍的現役選手至此剩下3人，包括王勝偉、張志豪、陳子豪，仍在兄弟陣中更是只剩張志豪一人。

黃鈞聲在2010年選秀第七輪被兄弟選中，2012年展開職棒賽季，儘管今年全季未在一軍出賽，仍留下13年一軍生涯，已算是職棒生涯走得相當長遠的選手，而他的生涯首轟也可能是中職史上最被遺忘的全壘打之一。

黃鈞聲的生涯首轟誕生在2012年9月30日新莊棒球場，第7局砲轟廖文揚的兩分砲，這一轟讓兄弟取得4：0領先，但生涯首轟的喜悅很快就被第9局的荒誕覆蓋。

這是當年例行賽最後一戰，季冠軍早已出爐，焦點剩下個人獎項追逐，而這場的關注重點是救援王之爭，賽前統一獅隊林岳平以23救援點，領先兄弟象隊湯瑪仕的22救援點，湯瑪仕防禦率較優，若平手將由湯瑪仕勝出。4：0的比分差距，並不符合救援條件，而接下來比賽走向失控，葉詠捷第9局壞球連發，張泰山和高國慶面對明顯偏差的壞球仍出棒攻擊出局，葉詠捷續對李育儒連投3壞球，李育儒為了不想保送，面對大壞球甚至甩棒揮擊。

葉詠捷最終保送了李育儒，再對鄧志偉投觸身球，送上兩名跑者完成救援條件，湯瑪仕登板只用3球解決陳俊輝，拿下第23個救援點，防禦率0.75勝過林岳平的4.5，贏下救援王，但賽後並不平靜，這場投手想要保送、打者想要三振的鬧劇引發各界撻伐，連自家球員都痛批丟臉，只為了一座8萬元的獎盃不顧運動精神。聯盟隔天召開記者會，取消本季救援王獎項，兩隊教頭遭到罰款、禁賽，時任聯盟會長的黃鎮台、雙方領隊都為此鞠躬致歉。

黃鈞聲生涯共在中職留下15轟，這支在中職歷史事件中被沖淡的首轟之後，要到2014年6月5日才再度享受開轟滋味，當時在新莊棒球場面對林柏佑敲出陽春砲，也是林柏佑在該役6.1局好投的唯一失分，最終奪得勝投與單場MVP。