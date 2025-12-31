快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2012年9月30日黃鈞聲（右）擊出生涯首支全壘打，興奮地回到休息區與隊友擊掌。本報資料照片
2012年9月30日黃鈞聲（右）擊出生涯首支全壘打，興奮地回到休息區與隊友擊掌。本報資料照片

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽的現役選手再少一人。

兄弟象為職棒創始球隊之一，隊史從1990到2013年，曾披過兄弟象隊戰袍的現役選手至此剩下3人，包括王勝偉、張志豪、陳子豪，仍在兄弟陣中更是只剩張志豪一人。

黃鈞聲在2010年選秀第七輪被兄弟選中，2012年展開職棒賽季，儘管今年全季未在一軍出賽，仍留下13年一軍生涯，已算是職棒生涯走得相當長遠的選手，而他的生涯首轟也可能是中職史上最被遺忘的全壘打之一。

黃鈞聲的生涯首轟誕生在2012年9月30日新莊棒球場，第7局砲轟廖文揚的兩分砲，這一轟讓兄弟取得4：0領先，但生涯首轟的喜悅很快就被第9局的荒誕覆蓋。

這是當年例行賽最後一戰，季冠軍早已出爐，焦點剩下個人獎項追逐，而這場的關注重點是救援王之爭，賽前統一獅隊林岳平以23救援點，領先兄弟象隊湯瑪仕的22救援點，湯瑪仕防禦率較優，若平手將由湯瑪仕勝出。4：0的比分差距，並不符合救援條件，而接下來比賽走向失控，葉詠捷第9局壞球連發，張泰山和高國慶面對明顯偏差的壞球仍出棒攻擊出局，葉詠捷續對李育儒連投3壞球，李育儒為了不想保送，面對大壞球甚至甩棒揮擊。

葉詠捷最終保送了李育儒，再對鄧志偉投觸身球，送上兩名跑者完成救援條件，湯瑪仕登板只用3球解決陳俊輝，拿下第23個救援點，防禦率0.75勝過林岳平的4.5，贏下救援王，但賽後並不平靜，這場投手想要保送、打者想要三振的鬧劇引發各界撻伐，連自家球員都痛批丟臉，只為了一座8萬元的獎盃不顧運動精神。聯盟隔天召開記者會，取消本季救援王獎項，兩隊教頭遭到罰款、禁賽，時任聯盟會長的黃鎮台、雙方領隊都為此鞠躬致歉。

黃鈞聲生涯共在中職留下15轟，這支在中職歷史事件中被沖淡的首轟之後，要到2014年6月5日才再度享受開轟滋味，當時在新莊棒球場面對林柏佑敲出陽春砲，也是林柏佑在該役6.1局好投的唯一失分，最終奪得勝投與單場MVP。

中職

延伸閱讀

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中職／未投出身價成績 百萬月薪旅外投手倍受期待到落難記！

12強紀錄片／「冠軍之路」還原感動 陳傑憲：紀錄棒球人的故事

日職／難忘初登板炸裂 古林睿煬感謝季後賽前餅總開課

相關新聞

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊...

中職／前獅隊25歲內野手楊竣翔宣布退休 將轉任「棒球老師」

25歲內野手楊竣翔今年季後被統一獅隊戰力外，如今他宣布結束職棒生涯，將與朋友開運動教室，以老師身分繼續為台灣棒球做出貢獻。 2021年楊竣翔在中職選秀第4輪被獅隊挑中，2022年更代表中華隊出戰

中職／傳味全龍簽洋投「蔣幹」 具6年大聯盟資歷、單季11勝

味全龍隊季後失去本土王牌徐若熙，積極補強洋投陣容強化先發輪值，目前已續約鋼龍及不佔洋將名額的伍鐸，如今傳出與6年大聯盟資歷的33歲右投甘特（John Gant）達成協議。 甘特因為英文名字發音，

棒球／中國CPB熱身賽台將登場！ 林益全首安、黃勇傳猛打賞

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽2026元旦開打，昨天林益全所屬的上海正大龍隊與黃勇傳所屬的福州海俠進行熱身賽，林益全首打席就敲安，9局上福州海俠滿壘機會黃勇傳擊出飛球留下殘壘，最終上海正大龍以6：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。