中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智、朱宏樺、林展樟、蘇緯達，迎接2026年球季。

中信兄弟隊持續調整人事，宣布釋出球員及教練不續約名單。圖／中信兄弟隊提供

兄弟公布相關資訊如下：

中信兄弟於2025年賽季以年度第一名之姿挺進中華職棒36年總冠軍賽，雖最終未能奪冠，但球隊持續追求進步、精益求精的核心精神始終不變。展望未來，兄弟球團於休賽季期間，針對選手發展與教練團任務進行適度調整，期盼在2026年賽季捲土重來，重返榮耀。

基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天(12月31日)也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單如下：

投手─吳哲源、楊志龍、黃弘毅。

野手─黃鈞聲。

教練─丹尼爾（Daniel Catalan）、莎菈（Sarah Edwards）、葛瑞特（Mark Grater）、威爾森（Tack Wilson）、陳品翰。

球團誠摯感謝上述選手與教練長期以來對中信兄弟的投入與付出，並祝福未來發展一切順遂。

同時，中信兄弟持續深耕「農場養成」體系，已確定將60人保留名單外之徐基麟、胡孟智、朱宏樺、林展樟及蘇緯達簽回，進一步厚植農場深度，提升團隊整體競爭力，彭識穎將轉任二軍教練職務，相關教練團人事定位待一切確定後一併公告。

中信兄弟將持續以長遠視角規劃球隊未來，穩健推動戰力養成，朝2026年賽季邁進。