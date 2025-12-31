中職／前獅隊25歲內野手楊竣翔宣布退休 將轉任「棒球老師」
25歲內野手楊竣翔今年季後被統一獅隊戰力外，如今他宣布結束職棒生涯，將與朋友開運動教室，以老師身分繼續為台灣棒球做出貢獻。
2021年楊竣翔在中職選秀第4輪被獅隊挑中，2022年更代表中華隊出戰U23世界盃。不過生涯在一軍只出賽26場，61打數19安打，打擊率0.311。今年只在一軍獲得10打數，敲出1安打。
楊竣翔昨天發布影片宣布因個人因素暫離棒球舞台，他表示，「謝謝各位球迷支持，更感謝這17年棒球生涯，一路上陪伴我成長的你們，家人、朋友、教練都是我一直努力下去的動力，最後我想謝謝自己，在棒球這艱難的金字塔路上，完成大家與自己兒時的目標。」
楊竣翔也宣布接下來將轉換跑道，「我會在朋友合開的運動教室，換個身份繼續為棒球努力，不論是打擊、守備、揮棒機制訓練，還有對運動健身、整體增肌減脂上有興趣的朋友，可以幫我留言+1，我會主動與你們聯絡 期待與你們的交流。」
值得一提的是，楊竣翔因為和物理補教名師楊竣翔同名同姓，被球迷稱為「物理老師」，如今棒球選手楊竣翔也要當老師。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言