中職／悍將隊再添新洋將愛力戈 本季在洋基3A防禦率5.61

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
委內瑞拉籍右投愛力戈今年效力洋基3A。 美聯社
委內瑞拉籍右投愛力戈今年效力洋基3A。 美聯社

富邦悍將隊再添新洋將，今天宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異，今年球季效力洋基隊3A，預計2月抵達台灣加入悍將春訓。

富邦悍將隊宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈。圖／富邦悍將隊提供

悍將公布相關訊息如下：

現年30歲的愛力戈，身高190公分、體重81公斤，為右投右打投手。自2012年起於小聯盟展開職業生涯，曾效力小熊隊小聯盟體系多年，2020年因疫情影響賽季中斷，2021年轉往墨西哥聯盟發展且成績逐年提升，去年效力於紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），繳出8勝1敗、防禦率2.91、每局被上壘率1.16的亮眼成績，投80.1局送出95次三振，獲得重返美國職棒體系的機會。

愛力戈今年在洋基3A出賽28場、126.2局，戰績8勝10敗、防禦率5.61，並飆出133次三振，展現良好的續航力與高三振能力，球季結束後持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期則確定與富邦悍將完成簽約，也隨即結束冬盟出賽，準備展開來台相關行程及準備手續。

悍將球團表示，愛力戈投球局數穩定、三振能力突出，整體投球條件符合球隊對洋投先發戰力的需求，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值增添戰力。

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

中職／悍將隊再添新洋將愛力戈 本季在洋基3A防禦率5.61

富邦悍將隊再添新洋將，今天宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異...

12強／下一屆確定擴增至16隊！ 資格賽明年11月底中國主辦

世界棒壘球總會（WBSC）宣布世界棒球12強賽確定改制，擴增至16隊。資格賽將在2026年11月26日至29日於中國大陸廣東省中山市進行。 WBSC官網報導提到，上一屆世界棒球12強賽於2024

TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

昨天迎接32歲生日的「澎澎」陳冠全，生日當天攜手台北台新戰神隊友孫思堯，兩人練球後前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手...

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊...

