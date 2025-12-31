棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊伍菁英交鋒，台灣預計以亞運培訓隊為班底應戰。

台灣長期與美國NCAA明星隊打交流賽，美國NCAA明星隊也會定期赴日本交流，為提升3國間棒球交流和豐富對戰組合，中華民國棒球協會、美國棒協、日本棒協達成共識，共同主辦推出「國際大學菁英棒球賽」，將在3個國家輪流舉辦，每年第4隊參賽名額由主辦國決定邀請隊伍。

明年首屆賽事將在台灣開打，預計有美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、台灣隊、韓國U23世界盃培訓隊參賽，2027年比賽將在美國舉行、2028年移師日本舉辦，預期將吸引國內外球探目光。

台灣代表參賽球隊，預計由總教練湯登凱領軍的名古屋亞運棒球賽培訓隊為主體應戰，加入有望打明年底U23世界盃棒球賽的潛力球員組隊。

亞運棒球項目培訓隊按照規劃，將於明年6月底先到荷蘭參加哈連盃賽事，7月初赴捷克參加「布拉格棒球週」比賽，結束比賽返台銜接「國際大學菁英棒球賽」，以賽代訓，「國際大學菁英棒球賽」預計於7月10日至14日舉行。