快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

中央社／ 台北31日電
2026年首屆「國際大學菁英棒球賽」將在台灣開打，預計有美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、台灣隊、韓國U23世界盃培訓隊參賽。圖為2024年台灣培訓隊赴美與NCAA交流賽合照畫面。（中華民國棒球協會提供）
2026年首屆「國際大學菁英棒球賽」將在台灣開打，預計有美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、台灣隊、韓國U23世界盃培訓隊參賽。圖為2024年台灣培訓隊赴美與NCAA交流賽合照畫面。（中華民國棒球協會提供）

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊伍菁英交鋒，台灣預計以亞運培訓隊為班底應戰。

台灣長期與美國NCAA明星隊打交流賽，美國NCAA明星隊也會定期赴日本交流，為提升3國間棒球交流和豐富對戰組合，中華民國棒球協會、美國棒協、日本棒協達成共識，共同主辦推出「國際大學菁英棒球賽」，將在3個國家輪流舉辦，每年第4隊參賽名額由主辦國決定邀請隊伍。

明年首屆賽事將在台灣開打，預計有美國NCAA明星隊、日本大學明星隊、台灣隊、韓國U23世界盃培訓隊參賽，2027年比賽將在美國舉行、2028年移師日本舉辦，預期將吸引國內外球探目光。

台灣代表參賽球隊，預計由總教練湯登凱領軍的名古屋亞運棒球賽培訓隊為主體應戰，加入有望打明年底U23世界盃棒球賽的潛力球員組隊。

亞運棒球項目培訓隊按照規劃，將於明年6月底先到荷蘭參加哈連盃賽事，7月初赴捷克參加「布拉格棒球週」比賽，結束比賽返台銜接「國際大學菁英棒球賽」，以賽代訓，「國際大學菁英棒球賽」預計於7月10日至14日舉行。

棒球 棒協

延伸閱讀

2026寒假史上最長 12所大學放58到65天比暑假久！中國狂推低價交流團可能目的曝

共軍環台軍演 分析：時機考量引發美國最低限度回應

美股基金報酬率亮眼

台日高中棒球賽／日教頭讚劉任右爆發力 稱台灣青棒水準極高

相關新聞

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

中信兄弟隊持續調整人事，今天正式宣布釋出球員及教練不續約名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲確定離隊，簽回徐基麟、胡孟智...

中職／「飯店時期」兄弟再少1人 黃鈞聲生涯首轟在救援王鬧劇中遭埋沒

2025年的最後一天，中信兄弟隊公布確定不再續約名單，其中包括本季在二軍球員兼教練的捕手黃鈞聲，這也讓穿過兄弟象隊球衣、...

棒球／國際大學菁英賽2026年開打 美日台韓4隊交鋒

2026年將首度舉辦「國際大學菁英棒球賽」，由中華棒協、美國棒協、日本棒協共同舉辦，首屆在台灣開打，美、日、韓、台4支隊...

中職／前獅隊25歲內野手楊竣翔宣布退休 將轉任「棒球老師」

25歲內野手楊竣翔今年季後被統一獅隊戰力外，如今他宣布結束職棒生涯，將與朋友開運動教室，以老師身分繼續為台灣棒球做出貢獻。 2021年楊竣翔在中職選秀第4輪被獅隊挑中，2022年更代表中華隊出戰

中職／傳味全龍簽洋投「蔣幹」 具6年大聯盟資歷、單季11勝

味全龍隊季後失去本土王牌徐若熙，積極補強洋投陣容強化先發輪值，目前已續約鋼龍及不佔洋將名額的伍鐸，如今傳出與6年大聯盟資歷的33歲右投甘特（John Gant）達成協議。 甘特因為英文名字發音，

棒球／中國CPB熱身賽台將登場！ 林益全首安、黃勇傳猛打賞

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽2026元旦開打，昨天林益全所屬的上海正大龍隊與黃勇傳所屬的福州海俠進行熱身賽，林益全首打席就敲安，9局上福州海俠滿壘機會黃勇傳擊出飛球留下殘壘，最終上海正大龍以6：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。