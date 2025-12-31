中職／傳味全龍簽洋投「蔣幹」 具6年大聯盟資歷、單季11勝
味全龍隊季後失去本土王牌徐若熙，積極補強洋投陣容強化先發輪值，目前已續約鋼龍及不佔洋將名額的伍鐸，如今傳出與6年大聯盟資歷的33歲右投甘特（John Gant）達成協議。
甘特因為英文名字發音，被台灣球迷戲稱為「蔣幹」。大聯盟生涯效力過勇士、紅雀和雙城隊，生涯6年出賽173場，累積24勝26敗，防禦率3.89。2019年在紅雀以牛棚投手身分，創下11勝1敗紀錄。
甘特可以先發也能後援，2022年以2.4億日圓加入日本火腿隊，但因為右手肘韌帶傷勢一軍0登板，隔年5000萬日圓續約，仍未等到一軍出賽機會，季中被釋出。
今年甘特在美國獨立聯盟長島鴨隊出賽4場，防禦率1.71。後來轉戰美職皇家隊，在3A先發19場，81局69次三振，防禦率6.00，每局被上壘率1.70。
