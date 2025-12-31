快訊

棒球／中國CPB熱身賽台將登場！ 林益全首安、黃勇傳猛打賞

聯合新聞網／ 綜合報導
林益全(左)、黃勇傳(右)。圖／擷取自影片畫面
中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽2026元旦開打，昨天林益全所屬的上海正大龍隊與黃勇傳所屬的福州海俠進行熱身賽，林益全首打席就敲安，9局上福州海俠滿壘機會黃勇傳擊出飛球留下殘壘，最終上海正大龍以6：4贏球。

福州海俠擁有眾多台灣選手，最受矚目的是前中華職棒統一獅隊內野手黃勇傳，他擔任第3棒二壘手，單場3支安打，進帳3打點。

上海正大龍也有不少前台灣選手，林益全擔任上第3棒一壘手，首打席就敲安，還朝休息區做昇龍拳。前台鋼雄鷹隊選手巴奇達魯·妮卡兒則是敲出高飛犧牲打，張育誠也有清壘二壘安打。

CPB將在1月1日進行立春聯賽開打，首戰是福州海俠對上深圳藍襪隊。比賽直播可以在中國大陸平台優酷、抖音上收看。

