桃猿與投手莊孟源簽自培合約 先發後援都能勝任

中職樂天桃猿隊今天宣布，與來自新北凱撒棒球隊的21歲投手莊孟源簽下自培球員合約，莊孟源最快球速約可達147公里，先發、後援定位都能勝任。

桃猿隊透過社群網站宣布：「樂天桃猿今日與投手莊孟源完成自培合約簽約，出身新北市成棒隊的他先發、中繼皆能勝任，最快球速達147公里，歡迎孟源加入桃猿軍團！」

莊孟源今年代表新北凱撒在爆米花棒球聯盟出賽，總計8場登板都是後援，共投11局被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出8次三振，失掉6分（3分責失分），戰績1勝1敗、有3次救援成功，出賽防禦率2.45。

莊孟源曾於2022、2025年報名中職選秀，但都沒有獲得球隊青睞，與桃猿簽下自培球員合約、力拚站上職棒舞台機會。