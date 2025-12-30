快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

桃猿與投手莊孟源簽自培合約 先發後援都能勝任

中央社／ 台北30日電
樂天桃猿今日與投手莊孟源完成自培合約簽約。取自臉書Rakuten Monkeys
樂天桃猿今日與投手莊孟源完成自培合約簽約。取自臉書Rakuten Monkeys

中職樂天桃猿隊今天宣布，與來自新北凱撒棒球隊的21歲投手莊孟源簽下自培球員合約，莊孟源最快球速約可達147公里，先發、後援定位都能勝任。

桃猿隊透過社群網站宣布：「樂天桃猿今日與投手莊孟源完成自培合約簽約，出身新北市成棒隊的他先發、中繼皆能勝任，最快球速達147公里，歡迎孟源加入桃猿軍團！」

莊孟源今年代表新北凱撒在爆米花棒球聯盟出賽，總計8場登板都是後援，共投11局被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出8次三振，失掉6分（3分責失分），戰績1勝1敗、有3次救援成功，出賽防禦率2.45。

莊孟源曾於2022、2025年報名中職選秀，但都沒有獲得球隊青睞，與桃猿簽下自培球員合約、力拚站上職棒舞台機會。

樂天桃猿 中職選秀 球速

延伸閱讀

中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

中職／誰能跟上徐若熙腳步旅日？這些投手進化後或許有機會

中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑

相關新聞

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

軟銀隊明年球季尋求挑戰太平洋聯盟三連霸，戰力上的最大損失為有原航平離隊，今年貢獻隊內最多的175局，日本媒體「西日本體育...

桃猿與投手莊孟源簽自培合約 先發後援都能勝任

中職樂天桃猿隊今天宣布，與來自新北凱撒棒球隊的21歲投手莊孟源簽下自培球員合約，莊孟源最快球速約可達147公里，先發、後...

中職／兄弟新增打擊策略、打擊機制教練 正式公布2日籍人選

中信兄弟隊今天正式公布兩位日籍教練加入，特別針對「團隊打擊策略」升級，與打擊教練西田明央及後藤駿太達成加盟共識，兩位教練...

中職／威戈神球員生涯坎坷 曾升職超市主管被封「冷凍庫男」

富邦悍將隊今天宣布洋投威戈神（Aaron Wilkerson）確定加盟，威戈神的職棒生涯坎坷，曾在便利商店工作被提拔為主管，但仍選擇繼續走棒球路，2017年登大聯盟。2021年曾差點加入樂天桃猿隊，如

中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

樂天桃猿隊明年再度前進石垣島，將在2月10日至11日進行「亞洲門戶交流賽」，以冠軍之姿交手日本職棒羅德隊，今天也公布4天...

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

富邦悍將隊積極備戰新球季外援戰力，今日宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，也就是2021年樂天桃猿隊一度已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。