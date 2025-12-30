日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

軟銀隊明年球季尋求挑戰太平洋聯盟三連霸，戰力上的最大損失為有原航平離隊，今年貢獻隊內最多的175局，日本媒體「西日本體育」報導解析軟銀如何填補175局缺口，標題直言：「唯一的大型補強是一位充滿未知數的右投」，指的正是徐若熙。

有原航平近兩年都為軟銀貢獻26場先發、175局以上投球，季後以4年30億日圓合約回到火腿陣中，軟銀面臨重大戰力損失。

西日本體育報導指出，有原的價值不只在勝場數，還有長年位居聯盟前段班的投球局數，經常肩負系列賽首戰先發，為牛棚在接下來的比賽預省戰力，而現在軟銀失去有原，反觀洋聯最大競爭對手火腿迎回這部頂級吃局數機器，對軟銀將是極大威脅。

報導中指出，要補上175局的缺口，軟銀曾嘗試延攬在日職已有實績的洋投，像是去年效力阪神的杜普蘭提爾（Jon Duplantier），但最終失敗收場，由橫濱得手，「雖然成功簽下來自台灣的徐若熙，但這位25歲右投的實力還是未知數。」

文中點名新球季莫尼洛（Livan Moinelo）、上澤直之、大關友久必須扛起更重的責任，也必須期望大津亮介、松本晴、前田悠伍等人的成長，今年整季未出賽的史都華（Carter Stewart Jr.）也可能會是球隊的關鍵人物。