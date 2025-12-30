快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上正式穿戴上軟銀鷹18號球衣、球帽。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上正式穿戴上軟銀鷹18號球衣、球帽。記者林俊良／攝影

軟銀隊明年球季尋求挑戰太平洋聯盟三連霸，戰力上的最大損失為有原航平離隊，今年貢獻隊內最多的175局，日本媒體「西日本體育」報導解析軟銀如何填補175局缺口，標題直言：「唯一的大型補強是一位充滿未知數的右投」，指的正是徐若熙

有原航平近兩年都為軟銀貢獻26場先發、175局以上投球，季後以4年30億日圓合約回到火腿陣中，軟銀面臨重大戰力損失。

西日本體育報導指出，有原的價值不只在勝場數，還有長年位居聯盟前段班的投球局數，經常肩負系列賽首戰先發，為牛棚在接下來的比賽預省戰力，而現在軟銀失去有原，反觀洋聯最大競爭對手火腿迎回這部頂級吃局數機器，對軟銀將是極大威脅。

報導中指出，要補上175局的缺口，軟銀曾嘗試延攬在日職已有實績的洋投，像是去年效力阪神的杜普蘭提爾（Jon Duplantier），但最終失敗收場，由橫濱得手，「雖然成功簽下來自台灣的徐若熙，但這位25歲右投的實力還是未知數。」

文中點名新球季莫尼洛（Livan Moinelo）、上澤直之、大關友久必須扛起更重的責任，也必須期望大津亮介、松本晴、前田悠伍等人的成長，今年整季未出賽的史都華（Carter Stewart Jr.）也可能會是球隊的關鍵人物。

軟銀 有原航平 徐若熙

延伸閱讀

中職／誰能跟上徐若熙腳步旅日？這些投手進化後或許有機會

日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治勉勵：戰鬥開始了

中職／蔡其昌看見徐若熙的成功特質 替台灣球員開創新道路

日職／徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

相關新聞

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

軟銀隊明年球季尋求挑戰太平洋聯盟三連霸，戰力上的最大損失為有原航平離隊，今年貢獻隊內最多的175局，日本媒體「西日本體育...

桃猿與投手莊孟源簽自培合約 先發後援都能勝任

中職樂天桃猿隊今天宣布，與來自新北凱撒棒球隊的21歲投手莊孟源簽下自培球員合約，莊孟源最快球速約可達147公里，先發、後...

中職／兄弟新增打擊策略、打擊機制教練 正式公布2日籍人選

中信兄弟隊今天正式公布兩位日籍教練加入，特別針對「團隊打擊策略」升級，與打擊教練西田明央及後藤駿太達成加盟共識，兩位教練...

中職／威戈神球員生涯坎坷 曾升職超市主管被封「冷凍庫男」

富邦悍將隊今天宣布洋投威戈神（Aaron Wilkerson）確定加盟，威戈神的職棒生涯坎坷，曾在便利商店工作被提拔為主管，但仍選擇繼續走棒球路，2017年登大聯盟。2021年曾差點加入樂天桃猿隊，如

中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

樂天桃猿隊明年再度前進石垣島，將在2月10日至11日進行「亞洲門戶交流賽」，以冠軍之姿交手日本職棒羅德隊，今天也公布4天...

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

富邦悍將隊積極備戰新球季外援戰力，今日宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，也就是2021年樂天桃猿隊一度已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。