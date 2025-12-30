中職／兄弟新增打擊策略、打擊機制教練 正式公布2日籍人選

中信兄弟隊今天正式公布兩位日籍教練加入，特別針對「團隊打擊策略」升級，與打擊教練西田明央及後藤駿太達成加盟共識，兩位教練將於明年球季共同擔任一軍打擊教練，期望透過更完善的進攻策略與打擊機制，全面提升團隊進攻火力，誓言重返榮耀。

現年33歲的西田明央，自2013年起效力於日本職棒養樂多隊，主要擔任捕手及一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗。2024年離開養樂多後，西田明央開始走訪日本各層級棒球體系，投入基層棒球教學與經驗傳承。兄弟球團看重其兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊緊密合作，新球季將專職擔任中信兄弟打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略執行力。

今年球季效力於中日龍隊的外野手後藤駿太，日前正式宣布引退後，也確定於明年球季以打擊教練身分加入兄弟教練團。現年32歲的後藤駿太，職業生涯曾效力於歐力士猛牛與中日龍隊，同樣具備超過10年的日職一軍經驗，今年於日職引退，熟悉日職最新打擊機制以及Driveline 系統運用，期待其將最新的打擊觀念與實戰打擊經驗帶給球員，提升團隊在進攻端的整體競爭力。

近年兄弟球團導入Driveline系統，在打擊機制訓練上已展現顯著成效，儘管本季整體打擊數據略有起伏，年輕球員已能逐步透過客觀數據進行即時修正與調整，建立科學化訓練與比賽應用的能力。「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，兄弟為提升教練團專業深度，明年球季將新增打擊策略及打擊機制教練職務，全面強化團隊打擊策略的規畫與執行。

球團期待兩位年輕打擊教練對於科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，能夠有效整合數據與場上執行，為兄弟團隊打擊注入符合新世代棒球趨勢的全新戰力，並與Driveline系統詹姆斯教練於「打擊機制與策略」中深化合作，透過理論分析結合動作指導，強化球員技術層面。

此外，兄弟於休賽季期間，積極為選手規畫多元且具前瞻性的海外訓練計畫，內容包含日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月赴美進行的 Driveline打擊訓練與Florida Baseball ARMory投球訓練。球團期望透過國際化訓練資源，協助選手全面升級、持續進化，為新球季做好萬全準備。