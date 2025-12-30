中職／威戈神球員生涯坎坷 曾升職超市主管被封「冷凍庫男」

富邦悍將隊今天宣布洋投威戈神（Aaron Wilkerson）確定加盟，威戈神的職棒生涯坎坷，曾在便利商店工作被提拔為主管，但仍選擇繼續走棒球路，2017年登大聯盟。2021年曾差點加入樂天桃猿隊，如今才正式來台發展。

據《紐約郵報》2019年的報導，威戈神2012年大學畢業，但因為動TJ手術，棒球路暫時中斷，他先回到德州老家，在當地一家超市找到工作，負責冷凍食品區夜班，一做就是半年。威戈神提到，「後來我的主管調到別職位，他們需要有人補上。時薪多10美分，他們跟我說：『如果你願意，整個區域都交給你負責。』」

威戈神接受這次升遷，但幾天後獨立聯盟球隊來電邀請參加春訓，威戈神最後開了17小時的車到印第安納州報到，他接受投球名師史密斯（Clint Smith）訓練，由於威戈神經濟拮据，還曾到史密斯經營的地板公司工作。

威戈神還遇過獨立聯盟球隊不支薪，球員們試圖罷工，最後才拿到錢。2014紅襪隊買下他的合約並派到1A，2016年他升上3A，因希爾（Aaron Hill）交易案被送到釀酒人隊，2017年完成大聯盟初登板，經紀人也幫他取冷凍庫男（Freezer Man）這個綽號。

2017-2019年威戈神效力釀酒人隊，總共只出賽14場，防禦率6.88。2021年曾與桃猿簽約，不過因家庭因素沒有來台，加入道奇隊小聯盟。2022年威克神轉戰日職阪神虎隊、2023和2024年加入韓職樂天巨人隊。

上季在紅人和紅雀隊3A共先發29場，主投152.2局，防禦率3.89（聯盟第2）、每局被上壘率1.08。