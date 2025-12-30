中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

樂天桃猿隊明年再度前進石垣島，將在2月10日至11日進行「亞洲門戶交流賽」，以冠軍之姿交手日本職棒羅德隊，今天也公布4天3夜主題套裝行程，首度與日本航空（JAL）集團旗下日本越洋航空（JTA）合作，經由沖繩那霸轉往石垣島，安排石垣島兩晚與那霸一晚住宿。

易飛旅遊持續深耕棒球與運動觀光市場，今年再度承辦「亞洲門戶交流賽」，推出4天3夜主題套裝遊程，這也是易飛旅遊第四年參與該賽事的策劃與執行，更首度與日本航空（JAL）集團旗下日本越洋航空（JTA）合作，為「10號隊友」打造更臻完美的觀賽與旅遊體驗，共同見證新科冠軍的王者丰采。

「亞洲門戶交流賽」自2016年舉辦以來，已成為台日棒球文化交流的重要指標，2026年邁入第九屆，適逢樂天桃猿勇奪中職總冠軍，本次交流賽不僅是技術的切磋，更是冠軍隊伍榮譽的延伸。猿隊本次由潛力球員領軍，將在石垣島展現總冠軍隊伍的奮戰精神，樂天女孩（Rakuten Girls）將親臨球場應援，與球迷一同捍衛桃猿氣勢。

易飛旅遊此次與日本越洋航空（JTA）合作，配合其預計於2026年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出專屬應援行程。本專案將採用JTA航班，帶領球迷經由沖繩那霸轉往石垣島，安排石垣島兩晚與那霸一晚住宿。旅客在熱血觀賽之外，也能於那霸享受購物與美食時光，讓這趟旅程同時兼具應援熱情與輕鬆度假氛圍。

易飛旅遊針對本次交流賽推出四天三夜獨家應援套裝行程，每人售價自2萬9900元（含稅）起，將於1月6日上午10點於易飛旅遊官網正式開放限量報名。

行程安排石垣島入住兩晚，飯店以簡約工業風設計，提供貼近在地風味的海鮮早餐，並設有迎賓飲料與住客專屬休息Lounge空間；另安排那霸入住一晚，飯店座落於市中心，往返機場僅需短程車程，館內以現代簡約風格打造，兼顧舒適度與機能性，讓旅客在應援之餘也能享有便利與放鬆的住宿體驗。