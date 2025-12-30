快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，譯名為「威戈神」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，譯名為「威戈神」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊積極備戰新球季外援戰力，今日宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，也就是2021年樂天桃猿隊一度已經「官宣」，但最終因故無法來台的「威克神」，譯名改為「威戈神」。威戈神擁有多年美職體系經驗並曾上過大聯盟，也擁有日本職棒及韓國職棒經歷，經驗豐富且熟悉亞洲球風的投手，威戈神預計2月抵台加入春訓。

威戈神來自美國是一名右投，擁有9年美職體系資歷，並曾在2017到19年連續3年升上大聯盟出賽。2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08，2023年從運動家3A出發，季中獲得南韓職樂天巨人隊挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26。

威戈神曾效力大聯盟釀酒人隊。 美聯社
威戈神曾效力大聯盟釀酒人隊。 美聯社

威戈神2024年續留樂天巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84，投出167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會，2025年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人隊，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單周投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。

悍將球團表示，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優異的投球穩定度與控球能力，是熟悉亞洲球界的經驗豐富投手，期待威戈神加盟悍將後，與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。

樂天巨人 韓職

延伸閱讀

中職／誰能跟上徐若熙腳步旅日？這些投手進化後或許有機會

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

古林、徐若熙先後出走 中職先發土投扛得住嗎？

中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑

相關新聞

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

富邦悍將隊積極備戰新球季外援戰力，今日宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，也就是2021年樂天桃猿隊一度已...

日職／曾有台灣球團邀約但條件嚴苛 去年防禦率1.42左投退休

日本職棒養樂多隊30歲左投山本大貴今年季後被戰力外，如今他在節目上宣布退休，並透露曾有台灣球團開價給他，但合約條件嚴苛，因此仍決定引退。 山本大貴去年出賽44場，有3勝、12中繼、2救援，防禦率

中職／遭詐騙4萬多元！ 富邦啦啦隊丹丹嘆：我可以生活一個月

近年台灣詐騙案猖獗，富邦悍將啦啦隊成員丹丹也成為受害者，她在社群平台分享被詐騙4萬多元的經歷，感嘆人生第一次進警察局。 近日丹丹發文感嘆自己被詐騙，「真是敗給我自己，警戒心也太低了，眼殘到不行，

中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

樂天桃猿隊明年再度前進石垣島，將在2月10日至11日進行「亞洲門戶交流賽」，以冠軍之姿交手日本職棒羅德隊，今天也公布4天...

中職／日職洗禮控球1公分誤差被震撼 魔鷹認證千賀滉大「幽靈指叉球」難對付

台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪，首度完整談及自己橫跨美國、日本與台灣的棒球旅程，也分享在職業生涯、人生低潮與價值觀上的

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。