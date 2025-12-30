日職／曾有台灣球團邀約但條件嚴苛 去年防禦率1.42左投退休

日本職棒養樂多隊30歲左投山本大貴今年季後被戰力外，如今他在節目上宣布退休，並透露曾有台灣球團開價給他，但合約條件嚴苛，因此仍決定引退。

山本大貴去年出賽44場，有3勝、12中繼、2救援，防禦率1.42，亮眼成績讓他年薪大幅提升至3000萬日圓（約603萬新台幣）。

不過山本大貴本季只出賽17場，防禦率5.17，最終收到戰力外通知，參加測試會後也沒有獲得日職球團興趣。雖有來自台灣球團的報價，但合約條件相當嚴苛，山本大貴考量家庭狀況決定引退，未來會在社會人球隊打球。

山本大貴也透過IG向球迷告別，「這2、3個月當然有不甘心情緒，但慢慢整理心情與想法後我再次深刻體會，現在的我是因為有家人才成就，因此才會做出這樣的決定。我的職棒選手人生，就在這畫下句點。」