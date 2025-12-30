快訊

中職／遭詐騙4萬多元！ 富邦啦啦隊丹丹嘆：我可以生活一個月

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊成員丹丹。截圖自丹丹IG
富邦悍將啦啦隊成員丹丹。截圖自丹丹IG

近年台灣詐騙案猖獗，富邦悍將啦啦隊成員丹丹也成為受害者，她在社群平台分享被詐騙4萬多元的經歷，感嘆人生第一次進警察局。

近日丹丹發文感嘆自己被詐騙，「真是敗給我自己，警戒心也太低了，眼殘到不行，警察還說這信件也太真實了，人生覺得哀傷。拜託你（詐騙集團）還給我！那一點也塞不了你們的牙縫，可是我可以生活一個月啊。」

丹丹用影片還原事發經過，信箱收到停車繳費失敗訊息，原本想說只繳46元，填完資料後，銀行通知跳出4萬多元，才讓她驚覺被詐騙。儘管立刻打電話找銀行處理，停用並換新卡，但還是要打165防詐專線，到派出所立案才有機會把錢要回來。

丹丹呼籲大家將眼睛睜大，其實有很多細節是自己沒注意才犯錯，並祝竊盜犯早點吃牢飯。警方也告訴她可以去打詐儀表板網站，看有沒有相似案件，確認是否為詐騙。

中職／加入戈字輩依然神 悍將簽下桃猿無緣洋投改名「威戈神」

富邦悍將隊積極備戰新球季外援戰力，今日宣布簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，也就是2021年樂天桃猿隊一度已...

日職／曾有台灣球團邀約但條件嚴苛 去年防禦率1.42左投退休

日本職棒養樂多隊30歲左投山本大貴今年季後被戰力外，如今他在節目上宣布退休，並透露曾有台灣球團開價給他，但合約條件嚴苛，因此仍決定引退。 山本大貴去年出賽44場，有3勝、12中繼、2救援，防禦率

中職／桃猿再戰石垣島交流戰 4天3夜旅行團加玩那霸

樂天桃猿隊明年再度前進石垣島，將在2月10日至11日進行「亞洲門戶交流賽」，以冠軍之姿交手日本職棒羅德隊，今天也公布4天...

中職／日職洗禮控球1公分誤差被震撼 魔鷹認證千賀滉大「幽靈指叉球」難對付

台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪，首度完整談及自己橫跨美國、日本與台灣的棒球旅程，也分享在職業生涯、人生低潮與價值觀上的

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。

