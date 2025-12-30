中職／遭詐騙4萬多元！ 富邦啦啦隊丹丹嘆：我可以生活一個月

近年台灣詐騙案猖獗，富邦悍將啦啦隊成員丹丹也成為受害者，她在社群平台分享被詐騙4萬多元的經歷，感嘆人生第一次進警察局。

近日丹丹發文感嘆自己被詐騙，「真是敗給我自己，警戒心也太低了，眼殘到不行，警察還說這信件也太真實了，人生覺得哀傷。拜託你（詐騙集團）還給我！那一點也塞不了你們的牙縫，可是我可以生活一個月啊。」

丹丹用影片還原事發經過，信箱收到停車繳費失敗訊息，原本想說只繳46元，填完資料後，銀行通知跳出4萬多元，才讓她驚覺被詐騙。儘管立刻打電話找銀行處理，停用並換新卡，但還是要打165防詐專線，到派出所立案才有機會把錢要回來。

丹丹呼籲大家將眼睛睜大，其實有很多細節是自己沒注意才犯錯，並祝竊盜犯早點吃牢飯。警方也告訴她可以去打詐儀表板網站，看有沒有相似案件，確認是否為詐騙。