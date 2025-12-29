中職／日職洗禮控球1公分誤差被震撼 魔鷹認證千賀滉大「幽靈指叉球」難對付

台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪，首度完整談及自己橫跨美國、日本與台灣的棒球旅程，也分享在職業生涯、人生低潮與價值觀上的巨大轉變。他直言，離開美國職棒體系、轉戰日本職棒是改變自己最關鍵的一步，不只重塑了打擊思維，更讓他學會放下自尊、重新看待棒球與人生。

魔鷹在2018年離開美國職棒體系時，正值在底特律老虎隊發展空間逐漸受限的階段。他回憶，當時雖然自認仍具備實力，卻遲遲等不到機會，內心十分煎熬。就在多明尼加冬季聯盟維持狀態期間，日本職棒中日龍隊找上門，讓他面臨是否離開熟悉體系、前往亞洲的重大抉擇。魔鷹坦言，真正促使他點頭的，是前輩一句忠告：「如果你帶著大聯盟球員的自尊去日本，三個月內就會被送回家。」

抵達日本後，魔鷹的第一個課題就是學會謙卑。他形容，日本棒球是一門極度嚴謹的學問，訓練量與紀律遠超過美國。每天清晨進球場、一路練到天黑是家常便飯，即便身為洋將，仍必須從接滾地球、跑壘、觸擊等最基礎的動作練起。起初他也曾質疑，自己明明是以長打見長的打者，為何要反覆練習這些細節，但很快就理解，這正是日本棒球在測試球員是否願意為團隊犧牲、是否能完全融入體系。

這段經歷也讓魔鷹對投打對決有了全新體會。他指出，日本投手真正可怕的並非球速，而是近乎苛刻的控球能力，「在美國，投手可能能投到100英里，但球會亂跑；在日本，他們可以連續好幾球塞在同一個邊角，誤差不到1公分。」

這迫使他學會耐心觀察，而非一味追求用力揮棒。他也點名幾位印象深刻的投手，其中千賀滉大被他形容為最難對付的存在，直言「幽靈指叉球是真的存在」，出手動作與直球幾乎無法分辨，往往在揮棒瞬間，球已經墜地。

千賀滉大。 美聯社

日本的磨練，讓魔鷹從「純力量型打者」蛻變為更懂得思考比賽的打者。這份轉變，也延續到他後來在台灣的表現。魔鷹近兩季成為台鋼雄鷹最穩定的火力核心，累積55支全壘打、167分打點，OPS長期維持在0.93以上，球團也在休季與他完成續約，2026年球季合約總值達69.5萬美元（約2180萬台幣），包含激勵獎金與安家津貼，顯示對其場內外影響力的高度肯定。

然而，魔鷹在台灣的故事，不只有場上的成績。今年賽季中，他遭逢摯愛妻子離世的重大打擊。球團第一時間表達全力支持，願意讓他返鄉處理家務，但他最終選擇留在台灣完成賽季。魔鷹坦言，支撐他站上球場的原因很簡單卻沉重：「如果我放棄，我的太太不會原諒我。」他也提到，妻子留下的兩個女兒是自己繼續前進的最大責任，必須成為孩子的榜樣。

談到那段時間，魔鷹形容自己進入了「戰鬥模式」，只要踏上球場，就暫時將悲傷封存，全心投入比賽；真正難熬的，是賽後回到空蕩飯店房間的時刻。他靠著信仰、祈禱，以及反覆回想與家人相處的美好片段，學會與悲傷共存，而非被擊倒。

台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）日前搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救不治。圖／報系資料照

專訪最後，魔鷹也談到未來規畫。他直言，退役後不打算走上教練之路，而是希望重返校園，投入機器人或電腦工程相關領域，證明職業運動員不只有體能，也能在不同專業中找到第二人生。

他鼓勵年輕球員，無論在場上或場下，都要保持學習與好奇心，因為真正能支撐一個人走得長遠的，從來不只是力量，而是思考、態度與面對人生的勇氣。