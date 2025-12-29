快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。

魔力藍於本季傷癒復出後加入悍將，全季先發23場、139局，繳出10勝、防禦率2.98、每局被上壘率1.25、111次三振的成績，為悍將陣中勝投數最多的投手。整季穩定的投球內容，使其成為悍將最安定的先發輪值成員之一，場下方面魔力藍與隊友及球迷互動密切，球季結束後更特別回到新莊棒球場參加球迷感恩會，與悍將家人近距離互動，是大家的「Good Teammate」。

富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約。圖／富邦悍將隊提供

鈴木駿輔於今年季中加盟悍將，先從二軍出發，出賽8場拿下5勝，投39局無責失分，刷新二軍無失分紀錄，展現極佳壓制力。隨後獲得升上一軍機會，在一軍先發5場拿下2勝，防禦率2.51，同樣繳出高水準表現。球季結束後，鈴木駿輔持續留隊參與秋訓，積極備戰新球季，並同樣出席球迷感恩會，展現好歌喉，與悍將家人們同樂。

悍將球團表示，魔力藍是本季悍將先發輪值中的重要支柱，無論是場上穩定度或場下團隊凝聚力皆扮演關鍵角色；鈴木駿輔則把握機會證明自身實力，從二軍到一軍逐步站穩腳步，球團於球季結束後即與魔力藍及鈴木駿輔展開續約洽談，雙方在近期達成共識，確定新球季將持續為悍將效力。球團期待兩位投手在新球季延續良好狀態，與團隊共同迎接新的挑戰，朝更高目標邁進。

棒球 富邦悍將

延伸閱讀

野味餐廳一位難求！日本「熊出沒」促熊肉料理爆紅 饕客讚：越嚼越香

《爆彈》2023推理小說冠軍！山田裕貴陷入「醉酒男」的預言謎陣玩弄全東京於股掌

中職／這個季後讓人真有感 悍將十年終於走上正確道路

中職／悍將再有好消息！球團證實搞定魔力藍、鈴木駿輔

相關新聞

中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate

富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。

中職／3強打挑戰0.344神紀錄 王柏融用2年已打88折、林立後勢看漲

胡金龍以打擊率3成44在引退之際仍是中職生涯打擊王，接下來現役選手之間在生涯打擊榜（規定2000打數以上）上的較勁，形成...

中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑

中華職棒短時間內難再產出百勝投手，至於生涯50勝里程碑，明年將有兩位土投叩關，台鋼雄鷹隊江承諺、富邦悍將隊陳仕朋差距已在...

中職／寶兒自爆離開Fubon Angels 富邦育樂：成員名單明年季前公布

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels成員寶兒昨天透過IG限動暗示離隊，今天出席活動也證實收到可能不續約通知。對於新球...

棒球／美國不再是唯一選項！KBO春訓版圖轉移日本、台灣、澳洲

曾一度被視為KBO聯盟春訓聖地的美國，近年吸引力明顯下滑。隨著當地物價與航空費用飆升、移民管制趨嚴，加上整體社會氛圍不安，愈來愈多韓職球隊開始將春訓基地轉往日本、台灣與澳洲。 韓媒報導，在202

台日高中棒球賽／賽事落幕 1.5萬人次應援

中信盃台日高中棒球對抗賽昨天圓滿落幕，四支台日高中棒球勁旅進行為期三天的賽事，不畏連日來北台灣濕冷低溫，仍吸引近一萬五千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。