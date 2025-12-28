中職／寶兒自爆離開Fubon Angels 富邦育樂：成員名單明年季前公布
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels成員寶兒昨天透過IG限動暗示離隊，今天出席活動也證實收到可能不續約通知。對於新球季Fubon Angels陣容變化，富邦育樂回應，成員名單將在明年球季前正式公布。
寶兒出身「Popu Lady」，去年加入Fubon Angels應援，今年為啦啦隊生涯第二年，昨天透過IG限時動態表示，「收到公司的消息，當下覺得很突然，既難過也很捨不得。」引起外界猜測，今天她出席活動透露，球團通知她明年可能不再續約，目前積極處理中，也強調最後還是要以公司公布為主。
Fubon Angels今年共有23位正式成員，新增練習生「Fubon Angels mini」10位成員也受到球迷歡迎，嘗試外野應援收到不錯效果，據悉Fubon Angels名單將有調整。
對於寶兒離隊消息，球團回應表示，2026 Fubon Angels團隊成員名單將於明年球季前正式公佈，目前尚無法針對單一人選進行回覆。
