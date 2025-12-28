快訊

中職／3強打挑戰0.344神紀錄 王柏融用2年已打88折、林立後勢看漲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王柏融、陳傑憲、林立。
胡金龍以打擊率3成44在引退之際仍是中職生涯打擊王，接下來現役選手之間在生涯打擊榜（規定2000打數以上）上的較勁，形成3雄較勁，林立目前仍維持漲幅的曲線，王柏融則在赴日前、返台後，只用兩年生涯打擊率就斷崖下降，目前已經打了88折。

胡金龍生涯12年歷經義大犀牛、富邦悍將、統一獅隊各4個球季，堪稱「安打機器」，手握安打王、打擊王各兩座，生涯共敲1263安。在他退休前，原本一度被王柏融超前的生涯打擊王頭銜，最後仍以打擊率3成44重返龍頭，帶著這份榮耀高掛球鞋。

胡金龍退役後，生涯打擊率正式定格、不會再變動，排名第2到4名都是現役選手，依序是王柏融3成42、林立3成40、陳傑憲3成37，都有機會挑戰他的寶座。

若以生涯曲線來看，林立的機會相對濃厚，近五年生涯打擊率都維持在3成37到3成40之間，也是三人裡唯一今年的單季打擊率仍優於生涯數字。

陳傑憲近年生涯打擊率一路走跌，2019年賽季結束時達到高峰的3成68，今年打完已經跌到3成37；王柏融的中職生涯因旅日分成兩段斷代史，旅日前靠兩個4割賽季加持，2018年帶著3成86的生涯打擊率加入火腿隊，返台兩季則是分別繳出2成80、2成39打擊率，生涯數據下修3成42，只用兩個球季已讓旅日前的生涯打擊率打了88折。

中職3現役強打逐季生涯打擊率走勢

王柏融

2015 0.324

2016 0.397

2017 0.402

2018 0.386

2024 0.364

2025 0.342

林立

2017 0.340

2018 0.320

2019 0.356

2020 0.357

2021 0.338

2022 0.337

2023 0.337

2024 0.339

2025 0.340

陳傑憲

2016 0.345

2017 0.378

2018 0.368

2019 0.368

2020 0.366

2021 0.358

2022 0.349

2023 0.344

2024 0.343

2025 0.337

中職3現役強打逐季生涯打擊率走勢。製表／陳宛晶
