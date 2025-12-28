中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑
中華職棒短時間內難再產出百勝投手，至於生涯50勝里程碑，明年將有兩位土投叩關，台鋼雄鷹隊江承諺、富邦悍將隊陳仕朋差距已在單季射程。
中職史上共有4位投手、2位本土投手達到百勝門檻，分別是潘威倫（149勝）、勇壯（108勝）、羅力（102勝）、謝長亨（100勝），現役選手中最接近這項里程碑為中信兄弟隊鄭凱文82勝，但已經37歲的他，要在生涯集滿100勝實屬極高難度，洋投中最接近的伍鐸（78勝）、德保拉（71勝）同樣生涯都已步入尾聲，面臨年紀的殘酷考驗。
至於「50勝俱樂部」，今年共有3人達陣依序為黃子鵬、布雷克、鋼龍，至此累積29人。
江承諺2014年展開職棒賽季，前10年在統一獅隊累積34勝，近兩年在雄鷹奪下11勝，累積45勝69敗；陳仕朋則是2017年初登板，2019年4月14日拿下生涯首勝跨出累積勝投的腳步，目前為44勝61敗，兩人如無意外都將在今年達成生涯50勝。
中職現役本土球員勝投榜
鄭凱文 82勝
王鏡銘 57勝
黃子鵬 51勝
江承諺 45勝
陳仕朋 44勝
