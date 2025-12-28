快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片

中華職棒短時間內難再產出百勝投手，至於生涯50勝里程碑，明年將有兩位土投叩關，台鋼雄鷹隊江承諺、富邦悍將隊陳仕朋差距已在單季射程。

中職史上共有4位投手、2位本土投手達到百勝門檻，分別是潘威倫（149勝）、勇壯（108勝）、羅力（102勝）、謝長亨（100勝），現役選手中最接近這項里程碑為中信兄弟隊鄭凱文82勝，但已經37歲的他，要在生涯集滿100勝實屬極高難度，洋投中最接近的伍鐸（78勝）、德保拉（71勝）同樣生涯都已步入尾聲，面臨年紀的殘酷考驗。

至於「50勝俱樂部」，今年共有3人達陣依序為黃子鵬、布雷克、鋼龍，至此累積29人。

江承諺2014年展開職棒賽季，前10年在統一獅隊累積34勝，近兩年在雄鷹奪下11勝，累積45勝69敗；陳仕朋則是2017年初登板，2019年4月14日拿下生涯首勝跨出累積勝投的腳步，目前為44勝61敗，兩人如無意外都將在今年達成生涯50勝。

中職現役本土球員勝投榜

鄭凱文 82勝

王鏡銘 57勝

黃子鵬 51勝

江承諺 45勝

陳仕朋 44勝

江承諺 陳仕朋 黃子鵬

延伸閱讀

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

中職／樂見黃子鵬FA轉隊 林立喊新賽季要小心：他滿了解我們

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

中職／熱度比戰力外球員還冷 蘇智傑動向成FA市場最後焦點

相關新聞

中職／短期等不到百勝投手 2左投明年叩關50勝里程碑

中華職棒短時間內難再產出百勝投手，至於生涯50勝里程碑，明年將有兩位土投叩關，台鋼雄鷹隊江承諺、富邦悍將隊陳仕朋差距已在...

台日高中棒球賽／平鎮投手獲盛讚 吳柏宏：進步被看見

台日高中棒球對抗賽台灣平鎮高中今天與日本北海道聯隊交手，兩任U18世界盃國手劉任右、何樺聯手壓制，率隊以4比0搶勝；平鎮...

台日高中棒球賽／賽事落幕 1.5萬人次應援

中信盃台日高中棒球對抗賽昨天圓滿落幕，四支台日高中棒球勁旅進行為期三天的賽事，不畏連日來北台灣濕冷低溫，仍吸引近一萬五千...

棒球／美國不再是唯一選項！KBO春訓版圖轉移日本、台灣、澳洲

曾一度被視為KBO聯盟春訓聖地的美國，近年吸引力明顯下滑。隨著當地物價與航空費用飆升、移民管制趨嚴，加上整體社會氛圍不安，愈來愈多韓職球隊開始將春訓基地轉往日本、台灣與澳洲。 韓媒報導，在202

台日高中棒球賽／3天賽事1.5萬人相挺 中華棒協、高野連約定長期合作

中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，4支台日高中棒球勁旅為期3天的對抗賽事，今天圓滿落幕，球迷...

棒球／冬盟僅打4場…許庭綸浴室滑倒手骨裂 評估「應趕得上春訓」

中職中信兄弟野手許庭綸11月冬盟僅打4場就因浴室滑倒、左手掌輕微骨裂退出；他今天替台日高中棒球對抗賽開球，笑說現在進出浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。