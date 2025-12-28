中信盃台日高中棒球賽 1.5萬人次應援

中信盃台日高中棒球對抗賽昨天圓滿落幕，四支台日高中棒球勁旅進行為期三天的賽事，不畏連日來北台灣濕冷低溫，仍吸引近一萬五千人次進場，最終由北海道聯隊後藤健、九州聯隊長山武藏、桃園市平鎮高中蔡辰瀧及宜蘭縣羅東高工楊家源獲最優秀球員肯定。

中華民國棒球協會副理事長趙士強在頒獎典禮上代表理事長辜仲諒致贈感謝牌予日本高等學校野球連盟秘書長井本亘，感謝日本高野連力挺台日青棒交流，井本亘也用中文允諾「兩年後，台灣見。」雙方約定將攜手推動台日棒球長期交流，未來邀請更多甲子園聯隊到台灣交流，黑豹旗球隊也有機會赴日比賽。

中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑表示，日本兩支聯隊的選手傳球、跑壘動作扎實，是台灣球員學習的對象，過程中參賽球員在賽前攜手整理場地，賣力吸水希望盡速上場比賽，也讓大家感受到甲子園跟黑豹旗的棒球精神。

三天賽事不僅台灣參賽球隊天天有親友團報到應援，台北市日僑學校家長及同學也揪團進場，並為兩支日本聯隊準備飯糰作為賽後補給，主辦單位中華棒協更專程邀請拉麵店師傅進駐新莊棒球場，為四支球隊送上現點現煮的客製拉麵，讓日本球員們感受暖呼呼的家鄉味。

除了中信盃台日高中棒球對抗賽，中國信託亦將贊助明年台日棒球國際交流賽，邀請軟銀鷹隊、火腿鬥士隊訪台，與經典賽中華隊、中職球隊交流，經典賽期間也將在中國信託金融園區舉辦直播活動，與球迷並肩力挺中華隊突破極限。