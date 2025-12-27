台日高中棒球賽／3天賽事1.5萬人相挺 中華棒協、高野連約定長期合作

中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，4支台日高中棒球勁旅為期3天的對抗賽事，今天圓滿落幕，球迷不畏低溫，3天總計近1.5萬人次進場觀賽。本次賽事出戰的4支台、日高中球隊皆展現出全力以赴拚戰精神，最終由北海道聯隊後藤健、九州聯隊長山武藏、桃園市平鎮高中蔡辰瀧及宜蘭縣羅東高工楊家源獲最優秀球員肯定。

中華民國棒球協會副理事長趙士強在頒獎典禮上代表理事長辜仲諒致贈感謝牌予日本高等學校野球連盟秘書長井本亘，感謝日本高野連力挺台日青棒交流，井本亘用中文允諾「兩年後，台灣見！」雙方約定將攜手推動台日棒球長期交流，未來邀請更多甲子園聯隊到台灣交流，黑豹旗球隊也有機會赴日比賽，透過定期舉辦青棒賽事，帶動亞洲棒球運動發展。

中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑表示，日本兩支聯隊的選手傳球、跑壘動作扎實，是台灣球員學習的對象，過程中參賽球員在賽前攜手整理場地，賣力吸水希望儘速上場比賽，也讓大家感受到甲子園跟黑豹旗的棒球精神。

九州聯隊總教練加藤慶二表示，此次造訪台灣前，就已規畫派出陣中最優秀的投手新垣有絃先發對戰兩支台灣球隊，若有機會，希望能再次挑戰平鎮高中。羅東高工教練何昱德指出，日本兩隊投、打基本功都很扎實，尤其擊球成功率高，且打席中臨場應變快速，值得學習，這次近距離接觸，對日本球隊在場上每件事的執著度，印象深刻。

三天賽事不僅台灣參賽球隊天天有親友團報到應援，台北市日僑學校家長及同學也揪團進場，並為兩支日本聯隊準備飯糰作為賽後補給，主辦單位中華棒協更專程邀請拉麵店師傅進駐新莊棒球場，為4支球隊送上現點現煮的客製拉麵，讓日本球員們感受暖呼呼的家鄉味。

羅東高工投手楊家源表示，此次賽事是非常寶貴的經驗，與甲子園冠軍投手新垣有絃同場對決，讓他獲益良多，同時也從日本球隊學習到全力以赴、認真對待每一顆球的態度，期盼未來能持續舉辦賽事。平鎮高中投手蔡辰瀧表示，日本球員跑壘是拚命在跑，每個人腳程都很快，不因可能出局就放慢速度，很有壓迫感，態度值得學習。

中國信託為全台首家支持五級棒球運動發展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒。中國信託銀行除了贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」支持台日青棒交流，亦將贊助「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，邀請今年日本職棒軟銀鷹隊、日本火腿鬥士隊訪台。「2026年世界棒球經典賽」中信銀行則扮演中華隊最有力的後援，支持中華隊征戰，屆時將在中國信託金融園區舉辦直播活動，與球迷並肩力挺中華隊突破極限，讓世界透過棒球看見台灣。