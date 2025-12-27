台日高中棒球賽／日教頭讚劉任右爆發力 稱台灣青棒水準極高
台日高中棒球對抗賽日本北海道聯隊今天以0比4不敵平鎮高中；北海道聯隊總教練森本琢朗稱讚平鎮先發投手劉任右天賦佳，在日本沒見過這種爆發力型的投手，也看到台灣球隊展現非贏不可決心。
2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，日本北海道聯隊受制於平鎮高中兩任投手劉任右、何樺，沒能拿下分數，吞下敗仗。
北海道聯隊總教練森本琢朗稱讚平鎮先發投手劉任右，是天賦很好的投手，尤其直球很棒、投得很精彩，讓北海道聯隊的打者都上不了壘，沒辦法有太好的攻勢，在日本幾乎看不到這種「爆發力型的投手」。
北海道聯隊今天先發投手島田爽介也是球隊王牌，今天投5局失掉2分都非責失分、承擔敗投；森本琢朗表示，島田爽介今天先發表現不錯，只是隊友守備失誤多，但他還是有穩住、沒有擴大失分危機。
此次對抗賽與台灣兩支青棒隊平鎮高中、羅東高工交手，森本琢朗表示，台灣青棒水準很高，在比賽過程中，展現非贏不可的決心和拚勁，也讓日本的球員學習到很好的精神。
