台日高中棒球賽／劉任右先發搶勝 點日打者壘間破壞力

台日高中棒球對抗賽平鎮高中今天派出左投劉任右先發，投5局無失分、飆速148公里，率隊搶勝；劉任右先前休息約1個月調整穩定性和投球機制收到成效，也表示日本打者壘間破壞力強是值得學習的地方。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，平鎮高中今天與日本北海道聯隊交手，平鎮高中左投劉任右先發用73球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速148公里、拿下勝投，助隊以4比0搶勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，劉任右前一場出賽已經是黑豹旗青棒賽預賽階段，1個多月沒有實戰比賽，感覺有比之前更好，控球都可以控制在好球帶，用直球壓迫對手，讓打者揮棒跟不上，沒能有效攻擊。

劉任右表示，這1個月的期間沒有實戰出賽，主要調整動作和投球機制，之前投球動作比較不穩定，有針對核心訓練，希望提升控球和丟球穩定性。

劉任右表示，今天比賽兩好球之後全力催，教練團也有提醒，不要太追求速度，把控球掌握好，速度自然可以往上拉。

劉任右在國中階段國際賽曾對過日本隊，今天對上高中層級的日本打者，他也提到，日本打者壘間破壞力很好，雖然離壘距離很大，但牽制都抓不太到出局數，跑者上到二壘也會一直擾亂投手節奏，都是可以學習的地方。