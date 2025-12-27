快訊

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

台日高中棒球賽／劉任右先發搶勝 點日打者壘間破壞力

中央社／ 新北27日電
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日晚間在新莊棒球場由日本北海道聯隊與桃園平鎮高中交手，平鎮派出投手劉任右（圖）掛帥先發。圖／中央社
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日晚間在新莊棒球場由日本北海道聯隊與桃園平鎮高中交手，平鎮派出投手劉任右（圖）掛帥先發。圖／中央社

台日高中棒球對抗賽平鎮高中今天派出左投劉任右先發，投5局無失分、飆速148公里，率隊搶勝；劉任右先前休息約1個月調整穩定性和投球機制收到成效，也表示日本打者壘間破壞力強是值得學習的地方。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，平鎮高中今天與日本北海道聯隊交手，平鎮高中左投劉任右先發用73球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速148公里、拿下勝投，助隊以4比0搶勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，劉任右前一場出賽已經是黑豹旗青棒賽預賽階段，1個多月沒有實戰比賽，感覺有比之前更好，控球都可以控制在好球帶，用直球壓迫對手，讓打者揮棒跟不上，沒能有效攻擊。

劉任右表示，這1個月的期間沒有實戰出賽，主要調整動作和投球機制，之前投球動作比較不穩定，有針對核心訓練，希望提升控球和丟球穩定性。

劉任右表示，今天比賽兩好球之後全力催，教練團也有提醒，不要太追求速度，把控球掌握好，速度自然可以往上拉。

劉任右在國中階段國際賽曾對過日本隊，今天對上高中層級的日本打者，他也提到，日本打者壘間破壞力很好，雖然離壘距離很大，但牽制都抓不太到出局數，跑者上到二壘也會一直擾亂投手節奏，都是可以學習的地方。

平鎮高中 棒球

延伸閱讀

台日高中棒球賽／平鎮投手獲盛讚 吳柏宏：進步被看見

台日高中棒球賽／九州王牌新垣有絃談台灣行 指紅綠燈小綠人很有趣

台日高中棒球賽／九州聯隊2勝1和作收 教頭：想再挑戰平鎮

台日高中棒球賽／蔡辰瀧高三振率 5局9K盼被看到

相關新聞

中職／新聞盃兄弟隊有「洋將」！ 養父鐵登板投124公里

新聞盃軟式棒球賽今天開打，中信兄弟隊大手筆找來「洋將」，傳奇球星養父鐵連2場比賽登板，第2戰對樂天桃猿投2局掉3分，最快...

中職／李雅英中文單曲《哇塞》正式推出！ 網：聽不懂歌詞

富邦悍將韓籍啦啦隊成員李雅英個人單曲《哇塞》今天凌晨正式推出，MV在台灣華納音樂官方YouTube不到15小時瀏覽量就破10萬，輕鬆的旋律十分入耳，但有許多網友表示聽不懂歌詞。 這首是一首全中文

台日高中棒球賽／3天賽事1.5萬人相挺 中華棒協、高野連約定長期合作

中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，4支台日高中棒球勁旅為期3天的對抗賽事，今天圓滿落幕，球迷...

台日高中棒球賽／平鎮投手獲盛讚 吳柏宏：進步被看見

台日高中棒球對抗賽台灣平鎮高中今天與日本北海道聯隊交手，兩任U18世界盃國手劉任右、何樺聯手壓制，率隊以4比0搶勝；平鎮...

棒球／冬盟僅打4場…許庭綸浴室滑倒手骨裂 評估「應趕得上春訓」

中職中信兄弟野手許庭綸11月冬盟僅打4場就因浴室滑倒、左手掌輕微骨裂退出；他今天替台日高中棒球對抗賽開球，笑說現在進出浴...

台日高中棒球賽／九州王牌新垣有絃談台灣行 指紅綠燈小綠人很有趣

台日高中棒球對抗賽九州聯隊王牌投手新垣有絃扛兩場對台灣球隊先發，今天對羅東高工4局7K無失分、最速143公里；對台印象是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。