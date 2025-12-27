台日高中棒球賽／平鎮投手獲盛讚 吳柏宏：進步被看見

台日高中棒球對抗賽台灣平鎮高中今天與日本北海道聯隊交手，兩任U18世界盃國手劉任右、何樺聯手壓制，率隊以4比0搶勝；平鎮投手群獲日本隊盛讚，台灣投手群的進步被看見。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，平鎮高中25日首戰與九州聯隊打成和局，昨天比賽因雨取消，今天與北海道聯隊交手。

平鎮高中今天派出左投劉任右先發，總計用73球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速148公里、拿下勝投；何樺後援投2局，被敲出2支安打，投出1次三振，無失分，最快球速146公里，有救援成功。

平鎮2局上就有攻勢，靠著失誤先跑回第1分，彭成安二壘打送回第2分，7局上再靠著單局3支安打，包括邱文佑、劉桓宇都有二壘打，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

平鎮總教練吳柏宏表示，與兩支日本球隊打完，感受日本球員觀察力很強，會看小動作抓跑壘者的企圖，比較不滿意的地方是連兩場比賽短打都沒有成功，日本隊知道打者要短打，就會把球投在邊邊角角，讓打者點不好，但台灣投手幾乎都是投好球給打者點，這也是可以學習的地方。

投手何樺先前經歷一段低潮，吳柏宏表示，何樺之前的低潮主要是太閃躲，也有一直提醒他，他的球沒有這麼好打，不要先讓壞球走在前面，今天登板做好的地方是好球數都有先拿到。

北海道聯隊總教練森本琢朗稱讚平鎮的投手有很好的天賦、直球很好，在日本幾乎看不到這種「爆發力型的投手」，先前對戰九州聯隊時，九州聯隊總教練也曾稱讚平鎮高中的投手群球速，在日本幾乎看不到。

投手群獲得盛讚，吳柏宏表示，這代表台灣投手進步的地方被看見，無論是球速和準度，有感覺近年台灣國際賽投手群都能有不錯的發揮，但打線方面，針對對手投球節奏的應變和掌握可以更好。