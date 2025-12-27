棒球／冬盟僅打4場…許庭綸浴室滑倒手骨裂 評估「應趕得上春訓」

快訊

中央社／ 新北27日電
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日繼續在新莊棒球場舉行，晚場賽事由北海道聯隊與桃園平鎮高中對決，賽前特別請到中職中信兄弟隊許庭綸（前）開球。圖／中央社
中職中信兄弟野手許庭綸11月冬盟僅打4場就因浴室滑倒、左手掌輕微骨裂退出；他今天替台日高中棒球對抗賽開球，笑說現在進出浴室都特別注意，評估傷勢應該可以趕得上春訓。

兄弟首輪指名好手許庭綸今年在亞洲冬季棒球聯盟被選入台灣山林隊，但僅打了4場就退出比賽。許庭綸今天受訪表示，當時是要走出浴室被門檻絆到滑倒，因此沒辦法繼續參加冬盟賽事很懊惱，冬盟台灣山林隊總教練彭政閔也有提到，好不容易有機會，因為不小心無法繼續比賽。

許庭綸表示，因為手部受傷的關係，季後的訓練也有調整，先沒有做手部的訓練，主要加強下半身，也有努力增重，一天吃4、5餐，從季中體重約82公斤，現在增加到86公斤，目標90公斤。

許庭綸表示，近期會再回屏東進一步檢查，看手的恢復有沒有比較好，目前評估起來，應該可以趕上春訓。

許庭綸今天替中信盃台日高中棒球對抗賽開球，他表示，比賽多多少少有看，有注意到平鎮高中的學弟包括投手蔡辰瀧、吳丞顥，球威和球速都不錯。

