棒球／美國不再是唯一選項！KBO春訓版圖轉移日本、台灣、澳洲

曾一度被視為KBO聯盟春訓聖地的美國，近年吸引力明顯下滑。隨著當地物價與航空費用飆升、移民管制趨嚴，加上整體社會氛圍不安，愈來愈多韓職球隊開始將春訓基地轉往日本、台灣與澳洲。

韓媒報導，在2026年賽季前，各隊的海外春訓地點呈現高度多元化，美國不再是唯一甚至主要選項。

目前KBO的10支球隊預計自2026年1月底起陸續出國展開春訓，地點橫跨美國、日本、台灣與澳洲共4個國家。相較過去半數球隊齊聚美國亞利桑那，如今前往美國本土的球隊已縮減至3隊。

台南市亞太國際棒球訓練中心。圖／台南市體育局提供

LG雙子仍選擇熟悉的亞利桑那史考茲谷（Scottsdale）作為第一階段春訓基地，1月22日出發，2月下旬再轉往沖繩進行實戰導向的第二階段訓練。史考茲谷是LG過去多次使用的場地，球團也期待延續「奪冠福地」的好運。

NC恐龍則決定罕見地將一、二軍春訓全數安排在亞利桑那土桑（Tucson），避免長距離移動造成的效率問題，第二階段將以紅白對抗賽為主，部分需要調整狀態的資深球員，則可依意願前往台灣進行個別訓練。

台南市亞太國際棒球訓練中心。圖／台南市體育局提供

SSG登陸者延續多年傳統，第一階段在美國佛羅里達傑基羅賓森球場（Jackie Robinson Ballpark）展開訓練，第二階段再轉往沖繩。該基地自SK飛龍時期便沿用至今，具備完整球場與室內訓練設施。

不過，美國春訓成本近年急遽上升已成各隊共識。當地物價高昂、機票費用暴漲，加上入境審查與安全疑慮，使不少球團開始重新評估風險。有球團人士直言，疫情前美國與日本春訓成本差距不大，如今已出現明顯落差，甚至有球隊評估自2027年起全面撤出美國。

韓國樂天巨人棒球隊在亞太國際棒球訓練中心副球場春訓，也是暌違6年再度來台春訓。資料照

在此背景下，澳洲與台灣成為新選項。韓華鷹（墨爾本）、KT巫師（吉朗）、斗山熊（雪梨）分別選擇澳洲作為第一階段春訓地，主要看重溫暖氣候有利於體能養成，但也面臨訓練設施與練習賽對手較少的限制。

台灣方面，樂天巨人在台南設營，培證英雄則選擇高雄，且將一、二階段春訓全數留在當地。英雄隊過去已長期在台灣進行二軍春訓，並計畫與台灣職棒球隊進行練習賽，以強化實戰感。

三星獅則採取折衷方案，第一階段在關島，第二階段回到合作20年的沖繩恩納村赤間球場。近年因沖繩冬季氣溫偏低，三星改以關島作為暖身期訓練地。

韓國樂天巨人隊進駐亞太國際棒球訓練中心成棒副球場春訓。圖／體育局提供

最受矚目的則是上季冠軍起亞虎。相較今年在美國加州爾灣進行高規格春訓，來季決定一、二階段全數改在日本，第一階段選擇鹿兒島縣奄美大島。該地交通不便、生活機能有限，但能讓球員專注於「棒球」，展現球隊在未能晉級季後賽後重新出發的決心，第二階段則如往年在沖繩金武町進行。

整體來看，第二階段春訓仍以日本為主流。除NC與培證英雄外，其餘8隊皆將前往日本，形成以沖繩、宮崎為核心的「迷你聯盟」，方便與日職及韓職球隊安排熱身賽。由柳志炫領軍的韓國國家隊也將在沖繩會合，為WBC世界棒球經典賽進行備戰。

隨著高物價、移民政策、氣候變化與場地取得等因素交織影響，KBO春訓版圖正悄然改寫。離開熟悉的美國，轉向日本、台灣與澳洲，各隊在新環境中備戰2026年賽季的成果，將成為新球季的重要觀察焦點。