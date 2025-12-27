台日高中棒球賽／九州王牌新垣有絃談台灣行 指紅綠燈小綠人很有趣

台日高中棒球對抗賽九州聯隊王牌投手新垣有絃扛兩場對台灣球隊先發，今天對羅東高工4局7K無失分、最速143公里；對台印象是摩托車很多，特別提到紅綠燈「小綠人會動」覺得有趣。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，九州聯隊25日首戰與平鎮高中交手，新垣有絃先發2.2局失2分、無關勝敗，今天對上羅東高工先發用51球投4局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次觸身球保送，無失分，率隊以3比1搶勝、拿下勝投。

九州聯隊總教練加藤慶二表示，來台比賽就設定對上台灣球隊的兩場比賽都要由新垣有絃先發，新垣有絃就是球隊最好的投手，一直都很認真練習、扛2戰先發沒有太大的問題。

新垣有絃表示，上一場先發有點緊繃、表現不太好，昨天有調整一下，輕鬆的傳接球、慢跑、伸展身體，今天狀況不錯，飆出143公里，也是抱持著是今年最後一場比賽的心情，沒有保留的表現。

昨天球隊有到鼎泰豐用餐，新垣有絃直呼：「很好吃」，笑說吃了10幾個小籠包，還有炒飯和餃子。被問起對台灣印象深刻的地方，新垣有絃指出是騎摩托車的人很多，特別提到台灣的行人專用紅綠燈的「小綠人會走動」有很有趣。